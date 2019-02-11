Алтайский край вошел в десятку регионов с самым недоступным бензином

«РИА Новости» рассчитали , какой объем бензина марки АИ-92 смогут приобрести жители разных регионов России на среднемесячную зарплату. Алтайский край занял 77 место в рейтинге (9 с конца) и оказался в десятке регионов России с самым недоступным бензином.

Одновременно с этим регион попал в число территорий, где цена на бензин одна из самых низких — 40,81 рубль. Но из-за маленькой средней зарплаты, регион все равно стал аутсайдером по доступности бензина.

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017—2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года. В среднем по РФ можно приобрести 896 литра на среднемесячную зарплату. В Алтайском крае — 539 литров.

Самый доступный бензин в Ямало-Ненецком автономном округе (2006 литров), на втором месте — Москва (1699 литров), на третьем Ненецкий автономный округ (1588 литров). Также к регионам с доступным топливом отнесли Санкт-Петербург, Чукотку, Магаданскую и Сахалинскую области, Ханты-Мансийский АО, Коми, Камчатку, Якутию, Мурманскую область.

В «хвосте» рейтинга — регионы Северного Кавказа, Ивановская область, Калмыкия, Крым.

В среднем по России за 2018 год стоимость бензина АИ-92 выросла на 9,9%. По данным авторов исследования, второй год подряд рост цены бензина превысил инфляцию, которая по итогам 2018 года составила 2,9%.

При этом в регионах цены изменились очень неравномерно. В 43 субъектах Федерации рост стоимости автомобильного топлива превысил 10%. Самый быстрый рост цен (более чем на 13%) наблюдался в Чечне, Севастополе, Крыму, на Алтае (в крае — 11,4%, в республике — 15,2%) и в Северной Осетии. При этом на Камчатке, Сахалине, в Амурской области и Приморском крае цены выросли не более чем на 5%.