Алтайский министр рассказала о пособиях на детей 3−7 лет для бедных семей в 2021 году

Будет ли продлено это пособие в 2021 году
Ежемесячное пособие в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе, или 5 100 рублей на каждого ребенка 3−7 лет, начали выплачивать бедным семьям с 1 июня.
«Эта мера поддержки малообеспеченных семей продлена и будет действовать в 2021 году», — объяснила министр соцзащиты края.
Почему какие-то семьи получили отказ в выплате
Заявлений на получение пособия в органы соцзащиты Алтайского края поступило много — более 170 тысяч. Но удовлетворили не все — пособия получают 80 тыс. семей на 100 тыс. детей. Отказывали людям по двум основным причинам.
Во-первых, в заявлении содержались неполные или недостоверные данные. Во-вторых, доход на члена семьи был выше, чем предусмотрено правилами — в итоге семья не попадала в категорию малообеспеченных.
По правилам, это пособие предоставляется семьям, в который средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум.
Надо ли подавать заявление в 2020 году
В декабре 2020 года заявление на получение этого пособия подавать не нужно, объяснила Наталья Оськина. Выплата назначается на 12 месяцев.
Когда закончится год с даты подачи предыдущего заявления (на получение этого же пособия) — тогда и надо будет его вновь обратиться в соцзащиту.
«Мы начали принимать заявления с 20 мая. Кто-то обратился в мае, кто-то в июне, июле и так далее. Через 12 месяцев после этого и нужно обратиться с заявлением за назначением выплаты. И ее назначат на следующий календарный год», — сказала министр.
Сохранится ли размер пособия в 2021 году
Информации об изменении размера пособия в 2021 году пока нет. По словам министра, вопрос прорабатывается в правительстве РФ.
Факт
С начала 2020 года на социальную поддержку жителей Алтайского края направили 27 млрд рублей, в целом по году 31 млрд рублей. Это на 50% больше уровня 2019 года, сообщила Наталья Оськина.