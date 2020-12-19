Алтайский министр рассказала о пособиях на детей 3−7 лет для бедных семей в 2021 году

Около 80 тыс. семей в Алтайском крае получали в 2020 году новое ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет, предусмотренное для малообеспеченных в период пандемии. Будет ли продлены эти выплаты в 2021 году? Почему части семей отказали? Министр соцзащиты края Наталья Оськина ответила на вопросыaltapress.ru.

Будет ли продлено это пособие в 2021 году

Ежемесячное пособие в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе, или 5 100 рублей на каждого ребенка 3−7 лет, начали выплачивать бедным семьям с 1 июня.

«Эта мера поддержки малообеспеченных семей продлена и будет действовать в 2021 году», — объяснила министр соцзащиты края.

Портал госуслуг. архив портала gosuslugi.ru

Почему какие-то семьи получили отказ в выплате

Заявлений на получение пособия в органы соцзащиты Алтайского края поступило много — более 170 тысяч. Но удовлетворили не все — пособия получают 80 тыс. семей на 100 тыс. детей. Отказывали людям по двум основным причинам.

Во-первых, в заявлении содержались неполные или недостоверные данные. Во-вторых, доход на члена семьи был выше, чем предусмотрено правилами — в итоге семья не попадала в категорию малообеспеченных.

По правилам, это пособие предоставляется семьям, в который средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум.

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Надо ли подавать заявление в 2020 году

В декабре 2020 года заявление на получение этого пособия подавать не нужно, объяснила Наталья Оськина. Выплата назначается на 12 месяцев.

Когда закончится год с даты подачи предыдущего заявления (на получение этого же пособия) — тогда и надо будет его вновь обратиться в соцзащиту.

«Мы начали принимать заявления с 20 мая. Кто-то обратился в мае, кто-то в июне, июле и так далее. Через 12 месяцев после этого и нужно обратиться с заявлением за назначением выплаты. И ее назначат на следующий календарный год», — сказала министр.

Бедность. Просьба о помощи. Pixabay.com

Сохранится ли размер пособия в 2021 году

Информации об изменении размера пособия в 2021 году пока нет. По словам министра, вопрос прорабатывается в правительстве РФ.

Факт

С начала 2020 года на социальную поддержку жителей Алтайского края направили 27 млрд рублей, в целом по году 31 млрд рублей. Это на 50% больше уровня 2019 года, сообщила Наталья Оськина.