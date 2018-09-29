Алтайский Пенсионный фонд сэкономил на пенсии барнаульца 44 тыс. рублей

Барнаульскому пенсионеру Владимиру Зелепугину удалось добиться увеличения пенсии на 1,2 тыс. рублей и получить недоплаченные из Пенсионного фонда России деньги за три года. Сумма недоплаты оказалась приличная: 44 тыс. рублей.

Пенсия Владимира Зелепугина составляла всего около 9,5 тыс рублей — то есть существенно ниже средней в Алтайском крае (около 12,5 тыс. рублей). При этом, как сообщает реготделение «Справедливой России», трудовой стаж барнаульца — более 40 лет, в том числе 10 лет по списку № 1— на вредном производстве.

Пенсионер обратился в барнаульский Центр защиты прав граждан «Справедливой России», где подготовили заявление в отделение ПФР по Алтайскому краю о проверке правильности начисления размера пенсии с учетом его спецстажа и периода службы в армии.

Заявление в Пенсионном фонде рассмотрели. И сделали перерасчет: как выяснилось, в его стразовой стаж не включили период службы в армии.

В итоге пенсия Владимира Зелепугина увеличилась на 1200 рублей. Кроме того, ПФР перечислил на его банковскую карточку 44 тыс. рублей — перерасчет за последние три года.

Надо сказать, что споры жителей края с ПФР из-за того, что тот не включает какие-то периоды в стаж, в судах дело нередкое. Но здесь, очевидно, дело удалось урегулировать до суда и Пенсионный фонд признал свою ошибку.