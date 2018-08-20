Риски бедности: аналитики рассказали, сколько россиян работают после выхода на пенсию

После выхода на пенсию продолжают работать около 40% россиян, пишет « Коммерсант ъ». И в ближайшие годы из-за рисков бедности их доля будет только расти, уверены эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

Пенсионеры, сменившие работу после выхода на пенсию, чаще всего трудятся сторожами, контролерами и продавцами.

Основой для исследования стала информация из Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения. Сейчас в РФ насчитывается более 37 млн человек старше трудоспособного возраста (мужчин — 10,7 млн, женщин — 25,9 млн). Уровень занятости среди них составляет 28,8%, уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) — 3,3%.

Социальные мотивы, впрочем, также могут играть существенную роль, так как работа помогает только вступившим в пенсионный возраст адаптироваться к своему новому положению. Сейчас средняя продолжительность работы после назначения пенсии по старости составляет 6,4 года. В течение первых пяти пенсионных лет сохраняют занятость 52% женщин и 38% мужчин, однако в следующее пятилетие этот показатель сокращается сразу вдвое.

Модель поведения пенсионеров

Модель трудового поведения большинства российских пенсионеров — продолжать работать на том же месте, пока это возможно.

Нейтрально к возрасту работников относятся в бюджетных отраслях — в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ и ВПК. А в частном секторе возможности для трудоустройства начинают сокращаться уже после 45 лет.

Наиболее чувствительные к возрасту отрасли — сфера продаж, IT-технологии, маркетинг, финансы. В разрезе профессиональных групп наибольшая вероятность сохранить рабочее место есть у специалистов высшего уровня квалификации, а самые высокие шансы на смену работы у работников сферы торговли и услуг, а также у неквалифицированных рабочих всех отраслей.

Тенденция

За последние 10 лет удельный вес занятых среди пенсионеров по старости увеличился примерно в 1,5 раза, достигнув 40%. В ближайшие годы эта тенденция может сохраниться, пишет znak.com.

Важный мотив для этого — экономический. Несмотря на то, что за последние 15 лет средний размер пенсии вырос в три раза, она составляет только 31% от зарплаты. Для сравнения — в позднесоветский период значение этого показателя было 45,6%.

В ближайшие годы размер пенсий в России требуется увеличить до 20−25 тыс. руб. Эту инициативу озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 августа на рабочем совещании.

Ранее Володин сделал другое сенсационное заявление: на встрече с земляками в Саратове он сказал, что стоит вообще отменить пенсии.