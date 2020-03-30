Алтайский ПФР объяснил, как будет работать в карантин

Клиентские службы отделения ПФР по Алтайскому краю продолжат прием жителей края в нерабочую неделю, все пенсии выплатят досрочно, деньги уже перечислены в Почту России и Сбербанк. Однако управляющий отделения Борис Трофимов призвал свести посещения офисов к минимуму: здоровье важнее.

Часть сотрудников отделения ПФР по Алтайскому краю с сегодняшнего дня не работают в соответствии с рекомендациями Минтруда и поручениями президента России.

Но клиентские службы ПФР продолжат прием граждан. Борис Трофимов настоятельно советует: не ходить в офисы без самой острой необходимости — например, когда нужно оформить пенсию.

«Мы обращаемся к нам уважаемым, дорогим нашим клиентам: быть максимально ответственными и до минимума снизить посещение нашие клиентских служб Пенсионного фонда. Особенно прошу задуматься о своем здоровье тех, кто старше 65 лет и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией», — призвал Борис Трофимов.

Он порекомендовал предварительно записываться на прием. Единый краевой контакт-центр отделения ПФР переводится на работу в режиме 24 на 7 — то есть круглосуточную работу без выходных.

Телефон единого краевого контакт-центра: 8 (3852) 399−999.

Как уже сообщал altapress.ru, апрельские пенсии выплатят досрочно. И накануне, 27 марта, управляющий сообщил, что деньги на выплату пенсий уже перечислены в «Почту России» и перечисляются в Сбербанк. Также ряду категорий пенсионеров будут в апреле выплачены деньги к Дню Победы.

С 1 апреля на 6,1% повышаются социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Повышенные пенсии получат более 77,7 тыс. алтайских пенсионеров.