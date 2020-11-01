Алтайский ПФР объяснил, как получить пенсионное удостоверение и когда оно нужно

«Спасибо за пенсию»
Жительница Алейского района задала в Пенсионный фонд вопрос.
Я подала заявление на назначение пенсии через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Пенсия назначена. Спасибо. А куда необходимо обратиться, чтобы получить пенсионное удостоверение?
Вот что ответили ей в алтайском отделении ПФР.
Вместо книжицы — справка
Во-первых, выдача пенсионных удостоверений не предусмотрена правилами обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 года № 884н.
Эти правила вступили в силу 1 января 2015 года. Так что после 2015 года факт назначения пенсии подтверждается справками, выдаваемыми управлениями ПФР в городах и районах края.
Что указано в справке
В справке указывается вид пенсии и размер установленной пенсии. Заказать справку можно по телефону регионального контакт-центра 8 800 600 07 14.
Также заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах можно через Личный кабинет на сайте PFRF.RU в разделе «Пенсия». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.
При этом ряд органов, представляющих государственные и муниципальные услуги, принимает решения на основании сведений о пенсионере. Но Пенсионный фонд успокоил: в рамках межведомственного взаимодействия она сам направляет сведения о факте установления пенсии таким органам.
Поэтому предъявление справки или пенсионного удостоверения в такие учреждения не требуется.