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Алтайский ПФР объяснил, как получить пенсионное удостоверение и когда оно нужно

После выхода на заслуженный отдых пенсионеры имеют право на различные льготы, а некоторые магазины предоставляют и скидки — но по предъявлении пенсионного удостоверения. Между тем, как пояснили в отделении ПФР по Алтайскому краю, такие удостоверения уже не выдают. Как быть в этой ситуации и всегда ли эта красная книжица нужна? Об этом рассказал специалист ПФР.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

«Спасибо за пенсию»

Жительница Алейского района задала в Пенсионный фонд вопрос.

Я подала заявление на назначение пенсии через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Пенсия назначена. Спасибо. А куда необходимо обратиться, чтобы получить пенсионное удостоверение?

Вот что ответили ей в алтайском отделении ПФР.

Вместо книжицы — справка

Во-первых, выдача пенсионных удостоверений не предусмотрена правилами обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 года № 884н.

Эти правила вступили в силу 1 января 2015 года. Так что после 2015 года факт назначения пенсии подтверждается справками, выдаваемыми управлениями ПФР в городах и районах края.

Пенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение.
Altapress.ru

Что указано в справке

В справке указывается вид пенсии и размер установленной пенсии. Заказать справку можно по телефону регионального контакт-центра 8 800 600 07 14.

Также заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах можно через Личный кабинет на сайте PFRF.RU в разделе «Пенсия». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.

При этом ряд органов, представляющих государственные и муниципальные услуги, принимает решения на основании сведений о пенсионере. Но Пенсионный фонд успокоил: в рамках межведомственного взаимодействия она сам направляет сведения о факте установления пенсии таким органам.

Поэтому предъявление справки или пенсионного удостоверения в такие учреждения не требуется.

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