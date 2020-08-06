Алтайский производитель бахил получил гостовский сертификат на свою продукцию

Ольга Пасько, директор компании «АлтайБахила» подчеркнула, что на каждом этапе производства строго соблюдается технологический процесс. Поэтому получение сертификата ГОСТ Р стало результатом большой работы по внедрению стандартов качества.

— Наша цель — обеспечить все сферы бизнеса, которые нуждаются в использовании бахил, нашей продукцией. Мы предлагаем товар высокого качества и по низкой стоимости. Вся продукция соответствует необходимым требованиям. При этом наша компания способна удовлетворить запросы самого требовательного потребителя. Все предлагаемые товары имеют сертификацию, а широкий ассортимент удовлетворит любого клиента.