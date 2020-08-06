Алтайский производитель бахил получил гостовский сертификат на свою продукцию

Ольга Пасько, директор компании «АлтайБахила» подчеркнула, что на каждом этапе производства строго соблюдается технологический процесс. Поэтому получение сертификата ГОСТ Р стало результатом большой работы по внедрению стандартов качества.
Ольга Пасько,
директор компании «АлтайБахила»:
— Наша цель — обеспечить все сферы бизнеса, которые нуждаются в использовании бахил, нашей продукцией. Мы предлагаем товар высокого качества и по низкой стоимости. Вся продукция соответствует необходимым требованиям. При этом наша компания способна удовлетворить запросы самого требовательного потребителя. Все предлагаемые товары имеют сертификацию, а широкий ассортимент удовлетворит любого клиента.
В ассортименте производителя есть бахилы различные по плотности, цвету и размеру.
Компания предлагает быструю доставку и разгрузку своей продукции. При этом «АлтайБахила» реализует товар как оптом, так и в розницу.
Ольга Пасько,
директор компании «АлтайБахила»:
— Компания «АлтайБахила» рада предложить свою продукцию как ответственный партнер, который умеет защищать и отстаивать интересы клиента. Сотрудничать напрямую с производителем всегда выгодно и удобно!
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