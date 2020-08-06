Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
22

Алтайский производитель бахил получил гостовский сертификат на свою продукцию

Компания «АлтайБахила» — единственный производитель одноразовых полиэтиленовых бахил высокого качества в Алтайском крае — получила сертификат соответствия ГОСТ Р на свою продукцию.

Процесс производства.
Процесс производства.
Источник: @altay.bakhila

Ольга Пасько, директор компании «АлтайБахила» подчеркнула, что на каждом этапе производства строго соблюдается технологический процесс. Поэтому получение сертификата ГОСТ Р стало результатом большой работы по внедрению стандартов качества.

Ольга Пасько,
директор компании «АлтайБахила»:

— Наша цель — обеспечить все сферы бизнеса, которые нуждаются в использовании бахил, нашей продукцией. Мы предлагаем товар высокого качества и по низкой стоимости. Вся продукция соответствует необходимым требованиям. При этом наша компания способна удовлетворить запросы самого требовательного потребителя. Все предлагаемые товары имеют сертификацию, а широкий ассортимент удовлетворит любого клиента.

Процесс производства.
Процесс производства.
Источник: @altay.bakhila

В ассортименте производителя есть бахилы различные по плотности, цвету и размеру.

Компания предлагает быструю доставку и разгрузку своей продукции. При этом «АлтайБахила» реализует товар как оптом, так и в розницу.

Ольга Пасько,
директор компании «АлтайБахила»:

— Компания «АлтайБахила» рада предложить свою продукцию как ответственный партнер, который умеет защищать и отстаивать интересы клиента. Сотрудничать напрямую с производителем всегда выгодно и удобно!

Компания «АлтайБахила»

Адрес: Барнаул, ул. Сапфирная, д. 27В, к. 2, оф. 2.

Отдел продаж: 8−983−383−72−75.

Почта: altay.bakhila@mail.ru

Сайт: altaybakhila.ru

Инстаграмм: altay.bakhila

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость