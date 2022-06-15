Алтайский производитель кваса продает бизнес и уезжает.

По словам продавца, в день выручка составляет 200−250 тыс. рублей. При этом срок окупаемости бизнеса — 2 года.
«Технолог и бухгалтер останутся. (Гарантируем. — Прим. ред.) сопровождение в течение месяца и передачу документации», — говорится в объявлении.
Новому владельцу достанутся танки для изготовления кваса, насосные станции, лотки для готовой продукции, помещение «в долгосрочной аренде», страницы в соцсетях и многое другое.
Отмечается, что квас продается в 143 точках Алтайского края — как в бочках, так и в ПЭТ-таре.
Также предприниматель рассматривает продажу 50% бизнеса за 7 млн рублей.