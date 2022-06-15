15 июня
Алтайский производитель кваса продает бизнес и уезжает
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Алтайский производитель кваса продает бизнес и уезжает

Владелец бизнеса по производству кваса «Бабушкинский» уезжает из Алтайского края. Он выставил фирму и оборудование на продажу за 15 млн рублей, следует из объявления на «Авито».

Алтайский производитель кваса продает бизнес и уезжает.
Алтайский производитель кваса продает бизнес и уезжает.
"Авито".

По словам продавца, в день выручка составляет 200−250 тыс. рублей. При этом срок окупаемости бизнеса — 2 года.

«Технолог и бухгалтер останутся. (Гарантируем. — Прим. ред.) сопровождение в течение месяца и передачу документации», — говорится в объявлении.

Новому владельцу достанутся танки для изготовления кваса, насосные станции, лотки для готовой продукции, помещение «в долгосрочной аренде», страницы в соцсетях и многое другое.

Отмечается, что квас продается в 143 точках Алтайского края — как в бочках, так и в ПЭТ-таре.

Также предприниматель рассматривает продажу 50% бизнеса за 7 млн рублей.

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