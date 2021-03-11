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Алтайский производитель представил новый продукт

Новая линейка травяных чаев состоит из натуральных растительных гранул. Хотелось предложить нашим потребителям полезный травяной чай, чтобы он был еще и вкусным. И у нас это получилось.

Новая линейка травяных чаев.
Новая линейка травяных чаев.
Архив компании "Алфит"

Новые виды фиточая удивят даже самых ярых приверженцев натуральных напитков. Технологи предприятия совершили настоящую революцию — совместили в гранулах традиционную фитотерапию и ожидания чайных гурманов.

Уникальная технология производства позволила получить вкусные и полезные виды травяного чая в гранулах для повседневного использования. Наши гранулы бережно сохранили для вас целебные силы алтайских растений.

Новая линейка травяных чаев.
Новая линейка травяных чаев.
Архив компании «Алфит»

В чем их уникальность и необычность?

  1. Гранулы — Уникальный способ сохранения биологически активных веществ. Обычная мелко нарезанная травы быстро теряет свою биологическую активность. Гранулы их сохраняют и увеличивают биодоступность.
  2. Только натуральные компоненты (нет синтетике, ароматизаторов, усилителей вкуса и т.д.)
  3. Приятный вкус и естественный аромат
  4. Полезная альтернатива чая и кофе. Чай на каждый день.
Новая линейка травяных чаев.
Новая линейка травяных чаев.
Архив компании «Алфит»

Какие виды чая входят?

  • Чага с чабрецом и шиповником.
  • Гибискус с мелиссой и душицей
  • Согревающий глинтвейн.
  • Противопростудный с ромашкой и эхинацеей.
  • Витаминный с облепихой и малиной.
Новая линейка травяных чаев.
Новая линейка травяных чаев.
Архив компании «Алфит»

Как их применять?

Нужно залить одну ч.л. травяных гранул стаканом кипятка и дать настояться 2−3 мин.

Или засыпать ароматные гранулы во френч-пресс — напитка хватит на всю компанию.

Приобрести продукцию ТМ «Алфит» можно в торговых точках предприятия по ценам производителя в Барнауле:

Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43

  • Телефон +7 (385 2) 34−30−83

Гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж.

  • Телефон +7−983−103−61−47

Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», 6 этаж, Змеиногорский тр-т, 110

  • Телефон +7−905−983−97−42

Гостиница «Колос», 1 этаж, ул. Молодежная, 25.

  • Телефон +7−905−983−97−35
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