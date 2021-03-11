Алтайский производитель представил новый продукт

Новые виды фиточая удивят даже самых ярых приверженцев натуральных напитков. Технологи предприятия совершили настоящую революцию — совместили в гранулах традиционную фитотерапию и ожидания чайных гурманов.
Уникальная технология производства позволила получить вкусные и полезные виды травяного чая в гранулах для повседневного использования. Наши гранулы бережно сохранили для вас целебные силы алтайских растений.
В чем их уникальность и необычность?
- Гранулы — Уникальный способ сохранения биологически активных веществ. Обычная мелко нарезанная травы быстро теряет свою биологическую активность. Гранулы их сохраняют и увеличивают биодоступность.
- Только натуральные компоненты (нет синтетике, ароматизаторов, усилителей вкуса и т.д.)
- Приятный вкус и естественный аромат
- Полезная альтернатива чая и кофе. Чай на каждый день.
Какие виды чая входят?
- Чага с чабрецом и шиповником.
- Гибискус с мелиссой и душицей
- Согревающий глинтвейн.
- Противопростудный с ромашкой и эхинацеей.
- Витаминный с облепихой и малиной.
Как их применять?
Нужно залить одну ч.л. травяных гранул стаканом кипятка и дать настояться 2−3 мин.
Или засыпать ароматные гранулы во френч-пресс — напитка хватит на всю компанию.
Приобрести продукцию ТМ «Алфит» можно в торговых точках предприятия по ценам производителя в Барнауле:
Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43
- Телефон +7 (385 2) 34−30−83
Гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж.
- Телефон +7−983−103−61−47
Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», 6 этаж, Змеиногорский тр-т, 110
- Телефон +7−905−983−97−42
Гостиница «Колос», 1 этаж, ул. Молодежная, 25.
- Телефон +7−905−983−97−35