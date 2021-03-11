Алтайский производитель представил новый продукт

Новая линейка травяных чаев состоит из натуральных растительных гранул. Хотелось предложить нашим потребителям полезный травяной чай, чтобы он был еще и вкусным. И у нас это получилось.

Новые виды фиточая удивят даже самых ярых приверженцев натуральных напитков. Технологи предприятия совершили настоящую революцию — совместили в гранулах традиционную фитотерапию и ожидания чайных гурманов.

Уникальная технология производства позволила получить вкусные и полезные виды травяного чая в гранулах для повседневного использования. Наши гранулы бережно сохранили для вас целебные силы алтайских растений.

Новая линейка травяных чаев. Архив компании «Алфит»

В чем их уникальность и необычность?

Гранулы — Уникальный способ сохранения биологически активных веществ. Обычная мелко нарезанная травы быстро теряет свою биологическую активность. Гранулы их сохраняют и увеличивают биодоступность. Только натуральные компоненты ( нет синтетике , ароматизаторов , усилителей вкуса и т.д.) Приятный вкус и естественный аромат Полезная альтернатива чая и кофе. Чай на каждый день.

Новая линейка травяных чаев. Архив компании «Алфит»

Какие виды чая входят?

Чага с чабрецом и шиповником.

Гибискус с мелиссой и душицей

Согревающий глинтвейн.

Противопростудный с ромашкой и эхинацеей.

Витаминный с облепихой и малиной.

Новая линейка травяных чаев. Архив компании «Алфит»

Как их применять?

Нужно залить одну ч.л. травяных гранул стаканом кипятка и дать настояться 2−3 мин.

Или засыпать ароматные гранулы во френч-пресс — напитка хватит на всю компанию.

Приобрести продукцию ТМ «Алфит» можно в торговых точках предприятия по ценам производителя в Барнауле:

Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43

Телефон +7 ( 385 2) 34−30−83

Гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж.

Телефон +7−983−103−61−47

Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», 6 этаж, Змеиногорский тр-т, 110

Телефон +7−905−983−97−42

Гостиница «Колос», 1 этаж, ул. Молодежная, 25.