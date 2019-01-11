Алтайский сенатор предложил возить бесплатно школьников до 10 лет

Убеждён, что вопрос с детьми-безбилетниками, которых кондукторы и контролёры высаживают на мороз, давно пора решать законодательно. Тут надо подумать, что делать дальше. Давайте определим, что ни в каких случаях нельзя высаживать ребят, обучающихся в начальных классах. А лучше и вовсе сделать бесплатным проезд для детей до 10 лет.