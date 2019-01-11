Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
228

Алтайский сенатор предложил возить бесплатно школьников до 10 лет

Школьникам младших классов нужно сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. С такой инициативой выступил член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев, пишет «Парламентская газета».

Трамвай №3.
Трамвай №3.
Михаил Хаустов

Владимир Полетаев,
сенатор:

Убеждён, что вопрос с детьми-безбилетниками, которых кондукторы и контролёры высаживают на мороз, давно пора решать законодательно. Тут надо подумать, что делать дальше. Давайте определим, что ни в каких случаях нельзя высаживать ребят, обучающихся в начальных классах. А лучше и вовсе сделать бесплатным проезд для детей до 10 лет.

Недавно детский омбудсмен Анн Кузнецова выдвинула идею законодательно запретить высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет. Комментируя эту идею, Полетаев предположил, что если принять такой закон, подростки вовсе перестанут платить за проезд. Алтайский член Совфеда советует другое решение — увеличить возраст бесплатного проезда с 7 до 10 лет. А вот с безбилетниками постарше разбираться жестче.

Владимир Полетаев,
сенатор:

Конечно, нельзя их высаживать где попало, но тогда надо привлекать сотрудников отделов по делам несовершеннолетних, то есть передавать малолетних «зайцев» в руки полицейских.

По словам Полетаева, ещё в бытность министром транспорта Максима Соколова ведомство разослало по транспортным предприятиям рекомендательное письмо, в котором было предписано не высаживать детей.

А ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что получил из Минтранса ответ на свой запрос. В нём говорится, что ведомство разработало и отправило в Правительство законопроект, которым запрещается высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость