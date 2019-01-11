Алтайский сенатор предложил возить бесплатно школьников до 10 лет

Владимир Полетаев,
сенатор:
Убеждён, что вопрос с детьми-безбилетниками, которых кондукторы и контролёры высаживают на мороз, давно пора решать законодательно. Тут надо подумать, что делать дальше. Давайте определим, что ни в каких случаях нельзя высаживать ребят, обучающихся в начальных классах. А лучше и вовсе сделать бесплатным проезд для детей до 10 лет.
Недавно детский омбудсмен Анн Кузнецова выдвинула идею законодательно запретить высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет. Комментируя эту идею, Полетаев предположил, что если принять такой закон, подростки вовсе перестанут платить за проезд. Алтайский член Совфеда советует другое решение — увеличить возраст бесплатного проезда с 7 до 10 лет. А вот с безбилетниками постарше разбираться жестче.
Владимир Полетаев,
сенатор:
Конечно, нельзя их высаживать где попало, но тогда надо привлекать сотрудников отделов по делам несовершеннолетних, то есть передавать малолетних «зайцев» в руки полицейских.
По словам Полетаева, ещё в бытность министром транспорта Максима Соколова ведомство разослало по транспортным предприятиям рекомендательное письмо, в котором было предписано не высаживать детей.
А ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что получил из Минтранса ответ на свой запрос. В нём говорится, что ведомство разработало и отправило в Правительство законопроект, которым запрещается высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта.