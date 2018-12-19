Алтайское УФАС накажет радиостанцию за рекламу водки с участием Лепса

На рекламу обратил вминание один из барнаульцев.
В рамках расследования управлением установлено, что трансляция аудиорекламы алкогольной продукции шла через СМИ — радиоканал «Еврозвук» (ООО «Твое радио») в рамках договорных отношений с ООО «Розница К-1», — отмечают в УФАС.
По закону в России запрещено рекламировать алкогольную продукцию в радиопрограммах. Рекламу водки признали ненадлежащей.
В розничных магазинах «Мария-ра» перестали транслировать запись.
К административной ответственности привлекут распространителя рекламы — ООО «Твое радио».