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Алтайское УФАС накажет радиостанцию за рекламу водки с участием Лепса

В одном из магазинов торговой сети «Мария-Ра» транслировали рекламу алкоголя, которая сопровождалась песней «Рюмка водки на столе» в исполнении Григория Лепса. УФАС признало рекламу ненадлежащей.

Алкоголь.
Алкоголь.

На рекламу обратил вминание один из барнаульцев.

В рамках расследования управлением установлено, что трансляция аудиорекламы алкогольной продукции шла через СМИ — радиоканал «Еврозвук» (ООО «Твое радио») в рамках договорных отношений с ООО «Розница К-1», — отмечают в УФАС.

По закону в России запрещено рекламировать алкогольную продукцию в радиопрограммах. Рекламу водки признали ненадлежащей.

В розничных магазинах «Мария-ра» перестали транслировать запись.

К административной ответственности привлекут распространителя рекламы — ООО «Твое радио».

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