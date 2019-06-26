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Алтайскому бизнесу прогнозируют рост

Несмотря на противоречивую экономическую ситуацию, Сибсоцбанк готов оказывать финансовую поддержку бизнесу. Беззалоговые кредиты для предпринимателей размером до 5 миллионов рублей.

Бизнес.
Бизнес.
СС0

«СИБСОЦБАНК» ООО — один из самых активно развивающихся банков Алтайского края — выделяется тем, что постоянно обновляет кредитную линейку для малого и среднего бизнеса, улучшает условия кредитования и повышает доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Среди продуктов банка наиболее популярным у представителей бизнеса является беззалоговый кредит. В чем его преимущества и каковы условия оформления?

Кредитные продукты от «СИБСОЦБАНКА»: быстро и просто

Беззалоговый кредит от «СИБСОЦБАНКА"* — это простота и удобство использования кредитных средств: компании могут получить финансирование максимально оперативно. Кроме того, в начале 2019-го года банк увеличил максимальную сумму кредита до 5 миллионов рублей.

Помимо беззалогового кредита, «СИБСОЦБАНК» также может предложить клиентам в сфере малого и среднего бизнеса широкий спектр других кредитных продуктов: кредитная линия на пополнение оборотных средств, кредиты на инвестиционные цели, овердрафт, банковская гарантия. Клиентов приятно удивят ставки и сроки рассмотрения кредитной заявки.

Бережнова Ольга,
начальник отдела кредитования юридических лиц «СИБСОЦБАНК» ООО:

Данная программа позволяет бизнесу оформлять кредиты без залога и на комфортные сроки. Суммы при этом не так велики, как при залоговом кредитовании, но в большинстве случаев соответствуют потребностям среднего и малого бизнеса, даже если речь идет о покупке недвижимости, техники или оборудования. И, как правило, их достаточно для того, чтобы развивать компанию, не обременяя ее чрезмерной кредитной нагрузкой. Кроме того, дополнительным плюсом работы с Банком служит оперативное принятие решений в отношении заемщиков, что является важным моментом в развитии и планировании бизнес.

Подробнее по вопросам кредитования по телефону (3852) 37−02−25 или на сайте банка www.sibsoc.ru

*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 18% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах «СИБСОЦБАНК» ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 г. «СИБСОЦБАНК» ООО

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