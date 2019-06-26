Алтайскому бизнесу прогнозируют рост

«СИБСОЦБАНК» ООО — один из самых активно развивающихся банков Алтайского края — выделяется тем, что постоянно обновляет кредитную линейку для малого и среднего бизнеса, улучшает условия кредитования и повышает доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Среди продуктов банка наиболее популярным у представителей бизнеса является беззалоговый кредит. В чем его преимущества и каковы условия оформления?

Кредитные продукты от «СИБСОЦБАНКА»: быстро и просто

Беззалоговый кредит от «СИБСОЦБАНКА"* — это простота и удобство использования кредитных средств: компании могут получить финансирование максимально оперативно. Кроме того, в начале 2019-го года банк увеличил максимальную сумму кредита до 5 миллионов рублей.

Помимо беззалогового кредита, «СИБСОЦБАНК» также может предложить клиентам в сфере малого и среднего бизнеса широкий спектр других кредитных продуктов: кредитная линия на пополнение оборотных средств, кредиты на инвестиционные цели, овердрафт, банковская гарантия. Клиентов приятно удивят ставки и сроки рассмотрения кредитной заявки.

Бережнова Ольга,

начальник отдела кредитования юридических лиц «СИБСОЦБАНК» ООО:

Данная программа позволяет бизнесу оформлять кредиты без залога и на комфортные сроки. Суммы при этом не так велики, как при залоговом кредитовании, но в большинстве случаев соответствуют потребностям среднего и малого бизнеса, даже если речь идет о покупке недвижимости, техники или оборудования. И, как правило, их достаточно для того, чтобы развивать компанию, не обременяя ее чрезмерной кредитной нагрузкой. Кроме того, дополнительным плюсом работы с Банком служит оперативное принятие решений в отношении заемщиков, что является важным моментом в развитии и планировании бизнес.

Подробнее по вопросам кредитования по телефону (3852) 37−02−25 или на сайте банка www.sibsoc.ru