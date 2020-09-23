АлтГУ приглашает на презентацию книги об афонских иконах

9 октября в 16.00 часов в галерее «Универсум» Алтайского государственного университета состоится презентация уникального издания «Иконы афонского письма на Алтае: история, бытование, каталог». Это первая книга, в которой собраны иконы афонского письма, находящиеся в храмах и частных собраниях Алтая. В издании представлен материал, отражающий одну из граней духовной жизни русского народа на рубеже XIX-XX веков.

В монографии раскрываются исторические сведения об иконописных центрах Афона и афонских иконах, которые сейчас находятся на Алтае. В научный оборот впервые вводятся предания, связанные с почитанием афонских икон, обстоятельства заказов икон на Афоне для приходских храмов и миссионерских станов Алтая, зафиксированные в документальных источниках.

В книге представлен объемный каталог икон, написанных в русских обителях на Афоне в XIX — ХХ веках и сохранившихся до нашего времени, а также образов, созданных в конце ХХ — начале XXI века. На большей части произведений выявлены подписи, содержащие сведения о времени и месте происхождения икон: эти данные стали основанием для первичной атрибуции памятников. Многие сведения и факты впервые вводятся в научный оборот. Монография является результатом многолетнего труда, в основе которого лежат архивные документы и данные, полученные в ходе полевых экспедиций на территории Алтайского края и республики Алтай в период с 2007 по 2009 гг.

Обложка издания «Иконы афонского письма на Алтае: история , бытование , каталог». Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ

В течение нескольких лет над книгой работали преподаватели института искусств и дизайна — доктор искусствоведения, протоиерей Георгий (Юрий Александрович) Крейдун и кандидат искусствоведения Галина Дмитриевна Булгаева. Издание адресовано искусствоведам, историкам, культурологам, иконописцам, а также всем интересующимся темами православного искусства, православного туризма.