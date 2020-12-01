Прежде всего, ректор опорного вуза Сергей Бочаров рассказал депутату о мерах безопасности, предпринятых в АлтГУ в соответствии с распоряжением губернатора Алтайского края по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, показал, как организован учебный процесс в университете в настоящий период, провел Наталью Кувшинову по корпусам и аудиториям вуза, кабинетам Дома научной коллаборации (ДНК) имени В.И. Верещагина. Депутат смогла собственными глазами увидеть, как проходят занятия у студентов, поговорить с ребятами об их учебе и отдыхе в сложившейся ситуации.

АлтГУ с рабочим визитом посетила депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова Пресс-служба АлтГУ

Сергей Бочаров,

ректор АлтГУ:

— Алтайский госуниверситет сегодня делает все возможное для того, чтобы и наши студенты, и наши научно-педагогические работники чувствовали себя безопасно. Для этого мы соблюдаем все необходимые меры: проводим санитарную обработку помещений, осуществляем контроль температуры преподавателей и студентов, обеспечиваем помещения общего пользования специальными облучателями. Руководство университета заинтересовано в том, чтобы обеспечить наиболее безопасный режим учебы и работы в вузе, в связи с этим, мы поддерживаем постоянную обратную связь с коллективом АлтГУ. На уровне директоров институтов тщательно проверяются и анализируются все сигналы, поступающие от студентов. Если группу необходимо перевести на дистант, то мы по представлению директоров институтов незамедлительно делаем это.

Ректор также добавил, что проводится значительная работа по обеспечению безопасности студентов и сотрудников АлтГУ в общежитиях университета. Что касается цифр, то на сегодняшний день в опорном вузе на дистант переведено 30 групп.

АлтГУ с рабочим визитом посетила депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова Пресс-служба АлтГУ АлтГУ с рабочим визитом посетила депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова Пресс-служба АлтГУ

Наталья Кувшинова,

депутат Госдумы РФ:

— Сегодня особенно важно организовать процесс получения знаний студентами во всех вузах края не в ущерб жизни и здоровью обучающихся и преподавателей, — подчеркнула по итогам визита. Мы прошли по аудиториям Института биологии и биотехнологий Алтайского госуниверситета, где велась практическая работа, лабораторные занятия, которые сложно эффективно организовать в удаленном варианте, здесь необходимо многое делать самим студентам своими руками, учитывая, что здесь нет заболевших студентов и преподавателей. Лекционные занятия в АлтГУ переведены на дистанционный формат, в чем мы сегодня и убедились, как и убедились в том, что в коридорах и помещениях вуза все, от технического персонала, до руководства, от студентов и до гостей университета носят маски и соблюдают рекомендуемые меры безопасности.

В завершение визита Наталья Кувшинова отметила, что готова рассмотреть все вопросы и замечания, возникающие у студентов всех вузов Алтайского края. Аккаунты депутата в соцсетях открыты для всех.