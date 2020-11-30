По словам ректора АлтГУ Сергея Бочарова, завершение первого этапа кампусного проекта одновременно является стартом сразу нескольких новых цифровых проектов в университете. В частности, на основе идентификации доступа по банковским картам АлтГУ планирует приступить к реализации проекта по подключению к банковским картам электронных ключей к аудиториям и помещениям вуза, а также доступа к электронным библиотекам и многим другим сервисам, где необходимо наличие электронного доступа.

Сергей Бочаров,

ректор АлтГУ:

— Еще в 2019 году Алтайский госуниверситет совместно со Сбербанком и Банком ВТБ договорились о реализации кампусного проекта, включающего в себя установку программного обеспечения, которое интегрировано в систему безопасности университета и позволяет осуществить централизованный вход в здания вуза. Сбербанк и Банк ВТБ провели эмиссию банковских карт и подготовили для нас специальные корпоративные карты, на лицевой стороне которых изображен главный корпус Алтайского госуниверситета.

АлтГУ вместе с банками-партнерами запустил цифровой кампусный проект. Пресс-служба АлтГУ

Всем сотрудникам и студентам АлтГУ, являющимся клиентами ПАО «Сбербанк», выдаются зарплатные карты банка национальной платежной системы «Мир», а тем, кто обслуживается банком ВТБ, — персонализированные пластиковые мультикарты платежной системы МИР/Maestro. Все банковские карты с изображением АлтГУ теперь являются не только средством платежа, но и пропуском на территорию университета, а также информационным профилем о системах вуза.

Анна Лупикова,

заместитель управляющего Алтайского отделения Сберегательного банка РФ:

— Сбербанк России давно развивается в цифровом направлении и кампусные проекты с российскими вузами — одна из таких форм работы. Используемые в рамках проекта банковские карты — абсолютно безопасны. Это не только средство платежа, но и пропуск в университет. При этом данные две функции совершенно между собой не связаны, поэтому здесь исключены ситуации списания или перевода денежных средств при прохождении через турникет. Ваши денежные средства надежно защищены!

Александр Здвижков,

заместитель управляющего по розничному бизнесу РОО Барнаульский Банк ВТБ ( ПАО):

— В дальнейшем, развивая кампусный проект, мы, как и ПАО «Сбербанк», планируем интегрировать в одной карте несколько дополнительных сервисов: доступ в библиотеку, доступ к персональному компьютеру, зачетную книжку, и многое другое. С Алтайским госуниверситетом мы сотрудничаем уже более 13-ти лет, и мы рады, что в преддверии 30-летия Банка ВТБ мы реализовали серьезный совместный проект. Тем более в Алтайском крае это первый кампусный проект Банка ВТБ с вузом региона.

АлтГУ вместе с банками-партнерами запустил цифровой кампусный проект. Пресс-служба АлтГУ

Остается добавить, что АлтГУ, Сбербанк и Банк ВТБ планируют и далее работать в рамках кампусного проекта, развивая новые его направления.