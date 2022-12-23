Американская Kellog хочет продать российский бизнес «Черноголовке»

Информацию о продаже подтвердил собеседник издания, знакомый с планами компании.
По словам источника, покупателем может стать компания, входящая в структуру «Черноголовки».
Ранее она выкупила у Kellog завод в станице Северская (Краснодарский край).
Закрытие вероятно в начале 2023 года, утверждает один из собеседников.
В «Черноголовке» и Kellogg не стали комментировать информацию. Напомним, — Kellogg, производитель чипсов Pringles.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!