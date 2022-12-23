23 декабря
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Потребитель

Американская Kellog хочет продать российский бизнес «Черноголовке»

Американская компания Kellog хочет продать российский бизнес группе компаний «Черноголовка», ссылается «Коммерсантъ» на источник среди поставщиков кондитерских изделий.

Картофельные чипсы
Картофельные чипсы
СС0

Информацию о продаже подтвердил собеседник издания, знакомый с планами компании.

По словам источника, покупателем может стать компания, входящая в структуру «Черноголовки».

Ранее она выкупила у Kellog завод в станице Северская (Краснодарский край).

Закрытие вероятно в начале 2023 года, утверждает один из собеседников.

В «Черноголовке» и Kellogg не стали комментировать информацию. Напомним, — Kellogg, производитель чипсов Pringles.

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