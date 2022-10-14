IKEA уволила почти всех сотрудников в России

Генеральный директор холдинга Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг сообщил, что операционная деятельность компании стала менее успешной из-за ограничений поставок.
Также она сильно пострадала из-за роста цен на сырье и ситуации в России.
В связи с этим IKEA пришлось попрощаться с большей частью своих российских работников.
Тем не менее шведской мебельной компании удалось увеличить продажи на 6%. Несмотря на сложности инфляции и ухода из России.
«Продажи в денежном выражении выросли, но объемы продаж не выросли. Кроме того, из-за сложностей с цепочками поставок было трудно сохранять полки в магазинах IKEA полными. Нам пришлось поднять цены во всей IKEA», — сказал Ринг.