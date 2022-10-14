IKEA уволила почти всех сотрудников в России

IKEA уволила около 10 тыс. из 12 тыс. сотрудников в России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на французское агентство AFP.

Генеральный директор холдинга Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг сообщил, что операционная деятельность компании стала менее успешной из-за ограничений поставок.

Также она сильно пострадала из-за роста цен на сырье и ситуации в России.

В связи с этим IKEA пришлось попрощаться с большей частью своих российских работников.

Тем не менее шведской мебельной компании удалось увеличить продажи на 6%. Несмотря на сложности инфляции и ухода из России.