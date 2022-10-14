14 октября
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Потребитель

IKEA уволила почти всех сотрудников в России

IKEA уволила около 10 тыс. из 12 тыс. сотрудников в России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на французское агентство AFP.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.

Генеральный директор холдинга Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг сообщил, что операционная деятельность компании стала менее успешной из-за ограничений поставок.

Также она сильно пострадала из-за роста цен на сырье и ситуации в России.

В связи с этим IKEA пришлось попрощаться с большей частью своих российских работников.

Тем не менее шведской мебельной компании удалось увеличить продажи на 6%. Несмотря на сложности инфляции и ухода из России.

«Продажи в денежном выражении выросли, но объемы продаж не выросли. Кроме того, из-за сложностей с цепочками поставок было трудно сохранять полки в магазинах IKEA полными. Нам пришлось поднять цены во всей IKEA», — сказал Ринг.

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