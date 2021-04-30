Американцы решили запретить сигареты с ментолом

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) предложит запретить в стране сигареты с ментолом, сообщает телеканал CNBC .

По данным FDA, сигареты с ментолом в США в больших количествах курит молодежь и бедные слои населения. Так, большинство афроамериканцев предпочитают бренды сигарет с ментолом. При этом наивысший процент рака легких в США сейчас наблюдается среди чернокожих мужчин.

Запрет на сигареты с ментолом в стране «поможет значительно сократить число начинающих курить среди молодежи», увеличит шансы отказаться от этой вредной привычки для уже курящих, а также уменьшит число проблем со здоровьем у тех, кто использует такие сигареты, заявила глава регулятора Джанет Вудкок, пишет bfm.ru.

Ментол — последний разрешенный в США ароматизатор для сигарет.

Между тем в России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.