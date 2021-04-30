Американцы решили запретить сигареты с ментолом

По данным FDA, сигареты с ментолом в США в больших количествах курит молодежь и бедные слои населения. Так, большинство афроамериканцев предпочитают бренды сигарет с ментолом. При этом наивысший процент рака легких в США сейчас наблюдается среди чернокожих мужчин.
Запрет на сигареты с ментолом в стране «поможет значительно сократить число начинающих курить среди молодежи», увеличит шансы отказаться от этой вредной привычки для уже курящих, а также уменьшит число проблем со здоровьем у тех, кто использует такие сигареты, заявила глава регулятора Джанет Вудкок, пишет bfm.ru.
Ментол — последний разрешенный в США ароматизатор для сигарет.
Между тем в России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.