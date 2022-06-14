Аналитик заявил об аномальном росте цен на продукты

В этом году цены на продукты в мире аномально растут по сравнению с 2020-м, заявил URA.RU основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

«Мы сравнивали цены с уровнем до пандемии. У нас по индексу продовольствия сейчас вышли более 45% относительно уровня 2020 года. Но по отдельным группам товаров, таких как масличные идет (рост. — Прим. ред.) под 80%, а пшеница — под 60%", — отметил Федяков.

По словам аналитика, цены не росли в таком темпе никогда. Он подчеркнул, что рынок продовольствия «очень инертный».

«Цены, которые мы видим сейчас, — это на урожай прошлого года. Урожай 2022 года еще растет. У многих опасение, что в этом году с точки зрения урожая будут проблемы», — сказал Федяков.

Эксперт добавил, что на стоимость продуктов влияют цены на горюче-смазочные материалы — в частности, на нефть — важную составляющую себестоимости производства.

Федяков не исключает, что цены продолжат увеличиваться.