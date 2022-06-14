Аналитик заявил об аномальном росте цен на продукты

«Мы сравнивали цены с уровнем до пандемии. У нас по индексу продовольствия сейчас вышли более 45% относительно уровня 2020 года. Но по отдельным группам товаров, таких как масличные идет (рост. — Прим. ред.) под 80%, а пшеница — под 60%", — отметил Федяков.
По словам аналитика, цены не росли в таком темпе никогда. Он подчеркнул, что рынок продовольствия «очень инертный».
«Цены, которые мы видим сейчас, — это на урожай прошлого года. Урожай 2022 года еще растет. У многих опасение, что в этом году с точки зрения урожая будут проблемы», — сказал Федяков.
Эксперт добавил, что на стоимость продуктов влияют цены на горюче-смазочные материалы — в частности, на нефть — важную составляющую себестоимости производства.
Федяков не исключает, что цены продолжат увеличиваться.
«Ситуация на Украине добавляет масла в огонь, и рост цен усиливается из-за недопоставок продукции на мировой рынок. Речь идет о промах с поставками не сейчас, а в будущем <…> Есть негласное правило, что 5% дефицита могут дать прирост цен до 40%", — добавил гендиректор INFOLine.