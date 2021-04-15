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Аналитика МТС: барнаульцы и бийчане выбирают Apple, а жители Рубцовска — Xiaomi

Компания «МТС» проанализировала рынок смартфонов в I квартале 2021 года.

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

По сравнению с началом 2021 года объем продаж гаджетов в Барнауле сократился на 43%, при этом средняя стоимость девайса выросла на 72% и составила 24 тысяч рублей. В Бийске и Рубцовске объем продаж смартфонов также сократился на 45% и 53% соответственно, а средняя стоимость устройств в Бийске составила 23 тысяч рублей (+82%) и 24 тысяч рублей в Рубцовске (+113%).

В качестве основного тренда на барнаульском рынке смартфонов аналитики МТС выделили смещение спроса в сторону премиальных моделей. Так, продажи девайсов дороже 50 тыс. руб. увеличились на 44% в натуральном выражении, а на первом и втором месте в рейтинге ТОП-5 смартфонов находятся модели Apple iPhone 11 с объемом памяти на 128 и 64 гигабайт. На третьем и четвертом месте — Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A. Замыкает список Samsung A12.

Аналитика.
Аналитика.
СС0

Отмечается, что бийчане солидарны с барнаульцами в своих предпочтениях: там в первую пятерку также самых вошли две модели «яблочных» смартфонов. Для жителей Рубцовска фаворитом стал Xiaomi Redmi — в ТОП-5 вошли четыре модели этого бренда и один Samsung А02.

Жители региона стали больше внимания уделять и выбору смартфона — по данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трех лет. Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек.

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