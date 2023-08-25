Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров

В июле 2023 года в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам июля прошлого года. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data.

Как и прошлым летом, сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 — число зумеров с этим гаджетом в сети Yota выросло за год в 2,1 раза, в результате чего смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший Samsung Galaxy A51 на 10-е место.

У девушек в первой десятке используемых смартфонов кроме Xiaomi Redmi 9A входят исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории в том же рейтинге, помимо айфонов, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.

При этом обновляли свои гаджеты летом 2023 года зумеры так же в основном на айфоны. Здесь в лидерах регистрируемых устройств в сети — iPhone 11 и iPhone 13, а флагманcкий iPhone 14 Pro Max занимает лишь третье место. Помимо продукции Apple в этом году активно переходили на смартфоны от Xiaomi и Realme.

В Алтайском крае этим летом самой излюбленной моделью у молодёжи также стал iPhone 11. Второе место занимает Samsung Galaxy A32, сместивший со второй строчки Apple iPhone XR. Также в топ-5 вошли смартфоны: Apple Iphone 12 и Apple Iphone 13. Примечательно, что в рейтинг востребованных планшетов у алтайских зумеров яблочный бренд не попал вовсе. Первое место у Prestigio Wize 4227 3g, второе у Samsung Galaxy Tab A7 Lite, замыкает список Huawei Matepad T 10.

- Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул “народного” айфона, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти 4 года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка, — заявляет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский.

Также аналитики Yota изучили статистику по планшетам, зарегистрированным в сети. В этой категории с первого места на третье в этом году был сдвинут Huawei MediaPad T3 10. Теперь в топе предпочтений молодежи — iPad Air, а на втором месте расположился Samsung Galaxy Tab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16-25 лет входят еще две модели этого бренда: Galaxy Tab A8 и Galaxy Tab A7.

Топ-10 популярных смартфонов и планшетову абонентов Yota в возрасте 16-25 лет (данные за июль 2023 года)

* Huawei MatePad SE вышел во втором полугодии