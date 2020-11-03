Аналитики выяснили, у каких операторов самый быстрый интернет

По итогам октября «МегаФон» показал самую высокую среднюю и максимальную скорость мобильного интернета в России, следует из итогов спецпроекта «Качество связи» информационно-аналитического агентства TelecomDaily (Санкт-Петербург). Оператор опередил другие компании в два и более раз.

Эксперты TelecomDaily регулярно проводят замеры скорости мобильного интернета в разных городах России, используя специальное оборудование. В этом году в исследование вошли также данные собственного приложения агентства для абонентов сотовой связи «Мегабитус», с помощью которого каждый человек может измерить скорость мобильного интернета в любой точке своего присутствия.

Результаты измерений оказались такими.

Средняя скорость передачи данных (просмотр контента, серфинг по сайтам)

«МегаФон» — 38,6 Мбит/с

МТС — 19,7 Мбит/с

«ВымпелКом» — 18,4 Мбит/с

Tele2 — 14,4 Мбит/с

Таким образом, четыре крупнейшие мобильные сети страны обеспечивают среднюю скорость на уровне 24 Мбит/с, хотя три из них до нее не дотягивают.

Максимальная скорость передачи данных (размещение контента от абонента)

«МегаФон» — 229,5 Мбит/с

«ВымпелКом» — 160,5 Мбит/с

МТС — 94,1 Мбит/с

Tele2 — 88,4 Мбит/с

Этот показатель менее значим, чем предыдущий, но позволяет оценить технические параметры сети. «МегаФон» и здесь остался безусловным лидером.

Агентство TelecomDaily выявило лучших по средней скорости передачи данных и среди операторов проводной связи:

МГТС ( МТС) — 67 Мбит/с,

МТС) — 67 Мбит/с, «Ростелеком» — 55,3 Мбит/с,

«ЭР-Телеком» — 39,8 Мбит/с,

«ВымпелКом» — 31 Мбит/с.

Здесь наблюдается значительный отрыв первых двух компаний, которые и дают высокий уровень средней скорости в этой группе — 48,3 Мбит/с.

С помощью «Мегабитуса» TelecomDaily может определять средний уровень скорости по России, а также в больших городах, где на данный момент проживает большинство пользователей приложения. Это касается не только скорости мобильной передачи данных, но и фиксированных сетей.

В агентстве отмечают, что по мере роста популярности «Мегабитуса» география замеров будет охватывать новые, в том числе малые города.