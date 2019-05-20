«Аналог» точно отключат. Как не остаться с черным экраном после перехода на цифровое ТВ в Алтайском крае

3 июня все жители Алтайского края, которые не подключились к цифровому ТВ, увидят на своих телевизорах черный экран с телефонами «горячей линии». Altapress.ru напоминает во сколько обошлась государству цифровизация, и что нужно сделать тем, кто не хочет остаться без любимых программ и фильмов.

В Алтайском крае все еще остаются люди, которые сомневаются в отключении аналогового ТВ, не верят, что оно произойдет. Об этом altapress.ru рассказал министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

Отчасти такому мнению поспособствовало то, что государство ввело четвертый этап отключения аналогового ТВ для тех регионов, которые не успевают подготовиться к переходу. Для него назначена дата 14 октября.

Но Алтайский край, по словам Зрюмова, на 90% готов к полному переключению на «цифру», поэтому для нас ничего не меняется — все случится 3 июня, как и планировалось.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

До окончательной готовности к отключению аналогового ТВ нам остается преодолеть только психологический барьер некоторых жителей. Мы продолжаем с ними работать с участием волонтеров, муниципальных властей. Доходим до каждого. В сельской местности осталось около 2 тыс. домохозяйств, которые не пока не определились, как будут смотреть телевидение после 3 июня.

Семья перед телевизором. CC0

Чем цифровое телевидение лучше аналогового

Основное преимущество цифрового ТВ для пользователя — четкость картинки. В ней не может быть полос, «зерна», а в звуке шумов. «Цифра» или идет без помех, или не идет совсем.

Кроме этого, всем зрителям цифрового ТВ гарантировано 20 каналов цифровых мультиплексов. Аналоговые каналы «ловятся» везде по-разному — у кого-то десять, у кого-то два или один.

У «цифры» есть еще одно преимущество — более рациональное использование частотного ресурса. Это позитивный момент уже для государства в целом.

Что нужно , чтобы смотреть цифровое телевидение

Для приема цифрового сигнала DVB-T2 нужен современный телевизор с его поддержкой. К старым моделям требуется купить специальную приставку. Стартовая цена гаджета — в районе 1 тыс. рублей. Также требуется дециметровая антенна.

В Алтайском крае есть 248 деревень, где нет технической возможности принимать цифровой сигнал — он либо совсем отсутствует, либо неустойчивый. Там живет 53 тыс. человек, это 2,3% населения региона.

По словам Евгения Зрюмова, часть жителей уже решили вопрос с просмотром ТВ самостоятельно — подключились к спутниковому или все-таки поймали сигнал от ближайшего ретранслятора. Однако все еще остаются отдельные домохозяйства, где услуга недоступна.

Пульт. Телевидение. Реклама. CC0.

Они смогут смотреть цифровое ТВ через спутник. Правительство Алтайского края подписало соглашение с тремя операторами спутникового телевидения — МТС, «Орион», «НТВ Плюс». Эти компании готовы предоставлять жителям из сел с неустойчивым сигналом 20 цифровых каналов из цифровых мультиплексов бесплатно.

Замминистра Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказывал, что в России были случаи мошенничества. Злоумышленники продавали людям обычные приставки втридорога или говорили, что нужно подписаться на определенные платные сервисы, потому что все телевидение отключат. Евгений Зрюмов сказал, что в крае таких случаев зафиксировано не было.

Компенсации на покупку оборудования для цифрового ТВ: кто может получить

Правительство Алтайского края компенсирует малоимущим гражданам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, расходы на приобретение оборудования для просмотра цифрового ТВ.

Материальная помощь на покупку приставки составляет не более 1 тыс. рублей, на покупку спутникового комплекта — не более 4,5 тыс. рублей. Эти суммы покрывают 100% затрат абонента.

На компенсации в региональном бюджете предусмотрено 7,6 млн рублей, уже востребовано более 900 тыс. рублей, рассказал Евгений Зрюмов.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

Я уверен, до конца мая за этой материальной помощью граждане обратятся еще, и она будет доступна до конца 2019 года. Наша позиция здесь однозначна: не оставлять людей с проблемами один на один.

Телевидение. Олег Богданов

Министр пояснил, что эта материальная помощь не учитывается при предоставлении других мер поддержки малоимущим гражданам. То есть они одновременно могут претендовать на остальные льготы, которые им положены по линии Минсоцзащиты.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития Алтайского края:

Мы всегда идем навстречу гражданам. Иногда смотрим — у человека доход выше прожиточного минимума. И вроде бы он не попадает в число тех, кому положена материальная поддержка. Но потом видим другие моменты — затраты на лекарства или еще какие-то жизнеобеспечивающие статьи значительны. То есть фактически на жизнь человеку остается совсем немного. В таких случаях мы и оказываем материальную помощь на приобретение оборудования для ТВ.

Где смотреть местные новости после отключения цифрового ТВ

Программы ГТРК «Алтай» уже вошли в первый цифровой мультиплекс и будут, как обычно, выходить на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Телеканал «Катунь 24» выиграл конкурс и теперь размещается на 21 кнопке в сетях операторов кабельного телевидения. В эфире канал продолжит вещать только в аналоговом формате. Ему продлили лицензию на частоты до 2020 года.

Если ваш телевизор поддерживает аналоговое и цифровое вещание одновременно, то смотреть «Катунь 24» не составит сложностей — он «увидит» канал, как и мультиплексы. Тем, кто пользуется приставкой цифрового ТВ, придется ее отключать, чтобы смотреть региональный канал.

Останкино. Башня. Телевидение. CC0

Судьба муниципального телевидения остается под вопросом. В начале апреля Госдума РФ приняла закон «о 22-кнопке», где могут разместиться такие каналы. Андрей Абрамов, гендиректор «Сибирской медиагруппы», в которую входит телеканал «Толк» (Барнаул, Бийск), сказал, что компания наблюдает за этим законопроектом и заинтересована участвовать в конкурсе.

Что будет с небольшими телеканалами в районах и малых городах края, пока не ясно.

Куда обращаться , если возникают проблемы с цифровым телевидением

В крае и России работают телефоны «горячей линии», на которые можно бесплатно позвонить и задать любые вопросы по цифровому телевидению.

Те, у кого возникают сложности с подключением оборудования, могут вызвать на помощь волонтеров по этим же телефонам. Они приедут и помогут безвозмездно.

Чтобы получить материальную помощь на приобретение оборудования для цифрового ТВ, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Телефоны «горячей линии»: 8 800 220 20 02, +7 (3852) 538−271

Сайт перехода на цифровое здесь.

Затраты и доходы государства от перехода на «цифру»

200 млрд рублей потратило государство за 10 лет, чтобы перевести страну на цифровое телевидение.

250 млн рублей может выручить государство за счет передачи освободившихся частот коммерческим компаниям.