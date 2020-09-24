Андрей Осипов из «Единой России» предложил меры поддержки малого бизнеса после отмены ЕНВД

По мнению парламентария, на фоне отмены ЕНВД потенциальным механизмом сглаживания переходного периода для индивидуальных предпринимателей может стать патентная система налогообложения.

Андрей Осипов,

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС:

Сегодня в крае более 31 тыс. индивидуальных предпринимателей — плательщиков ЕНВД, которые потенциально могут перейти на патентную систему налогообложения. Однако на данный момент эта система не пользуется большой популярностью у малого бизнеса. Причина тому — отсутствие возможности снижения суммы налога на сумму уплаченных в налоговом периоде страховых взносов, как на ЕНВД.

В настоящее время Минфином подготовлен и направлен в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий предоставление плательщикам патентной системы снижения налога на сумму уплаченных страховых взносов. Чтобы этот закон заработал в крае, нам необходимо привести региональный закон в соответствие с ним.

Также, по мнению парламентария, закон о патентном налогообложении станет интереснее малому бизнесу, если на уровне региона будет расширен перечень видов деятельности по данной системе, а также пересмотрен принцип формирования муниципальных групп с учетом численности населения.

Андрей Осипов , заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС Фото предоставлено «Единой Россией»

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС:

На сегодняшний день у нас довольно сложная система по группировкам муниципальных образований, которые учитываются при установлении суммы потенциально возможного годового дохода. Положения закона не учитывают структуру и численность поселений. Вместе с тем данный фактор определяет рынок сбыта и напрямую влияет на рентабельность бизнеса. В этой связи предлагаю разделить все муниципалитеты региона на 5 групп, и учитывать их особенности при установлении потенциально возможного годового дохода.

К первой группе депутат предлагает отнести муниципалитеты с населением свыше 100 тыс. человек, ко второй — свыше 15 тыс. человек, к третьей — свыше 5 тыс. человек, к четвертой — свыше 500, и к пятой — пункты, население которых не превышает 500 человек.



«Для того чтобы поддержать ИП в малых населенных пунктах и простимулировать их развитие, в пятой группе предлагаю установить размер потенциально возможного годового дохода (ПВГД), равный 5% значений, установленных для первой группы. Оставшимся четырем группам действующие коэффициенты дифференциации размера ПВГД, используемые для определения стоимости патента при наличии наемных работников, снизить в два раза», — предложил Андрей Осипов.



Кроме того, парламентарий считает, что по аналогии с федеральным законодательством в крае необходимо продлить до 2024 года налоговые каникулы для начинающих предпринимателей и расширить перечень видов деятельности, исходя из актуальности для предпринимателей Алтайского края, при использовании упрощенной и патентной систем налогообложения.



«Эти меры поддержки помогут обеспечить безболезненный переход наших предпринимателей с одного налогового режима на другой, а также позволят сохранить налоговую составляющую муниципалитетов», — подытожил Андрей Осипов.