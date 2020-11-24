23 ноября в Москве на сцене Государственного академического Малого театра к юбилею народного артиста СССР Владимира Васильева состоялся показ музыкального спектакля «Блуждающие звезды» по мотивам одноименного романа Шолом-Алейхема в исполнении Государственного молодежного ансамбля песни танца Алтая в постановке юбиляра.

Билеты на спектакль алтайского коллектива были раскуплены задолго до показа. В числе почетных гостей на показе спектакле присутствовали Владимир Васильев, известные хореографы, представители российских коллективов «Гжель» и ансамбля имени Игоря Моисеева, директор Государственного российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова, руководитель Центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина Дмитрий Родионов.

От имени Губернатора Алтайского края Виктора Томенко выдающегося Мастера сцены с юбилеем поздравила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

— Мог ли когда-то представить молодой коллектив из Алтайского края, что судьба сведет его с выдающимся балетмейстером современности Владимиром Викторовичем Васильевым, и что его рука не только качнет нашу колыбель на этапе становления, но и будет сопровождать все годы работы ансамбля. И сегодня нам выпала великая честь на легендарной сцене в рамках юбилейных торжеств выдающегося человека, показать вам свой спектакль.

Ансамбль «Алтай» поздравил с юбилеем легендарного балетмейстера Владимира Васильева. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Зал громкими аплодисментами приветствовал юбиляра. Владимир Викторович рассказал зрителю, как благодаря алтайскому ансамблю осуществилась его давняя мечта поставить спектакль по произведению Шолом-Алейхема.

Владимир Васильев,

балетмейстер , народный артист СССР:

— Очень хочется, чтобы сегодняшний спектакль всколыхнул чувства, которые я сейчас редко вижу — это правда, искренность и желание до отказа отдать свое сердце зрителю.

Мастер поблагодарил Губернатора Алтайского края за возможность увидеть на сцене Малого театра алтайских артистов.

Ансамбль «Алтай» поздравил с юбилеем легендарного балетмейстера Владимира Васильева. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Участники спектакля не подвели своего наставника. Зал долгими аплодисментами и криками «Браво» выражал свое восхищение от спектакля. На поклон вместе со всеми участниками вышел Владимир Васильев, который вместе с артистами исполнил фрагмент финального танца.