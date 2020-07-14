В 2020 году Юридический институт Алтайского государственного университета отмечает свое 57-летие. Директор ЮИ АлтГУ доктор юридических наук, профессор Антон Васильев в интервью «Алтапресс» рассказал о том, как институт реагирует на современные тренды в образовании и какие направления подготовки выбирают лучшие абитуриенты.

— Антон Александрович, Юридический института Алтайского государственного университета отмечает в этом году свое 57-летие. Расскажите, пожалуйста, об истории института, о важнейших вехах его развития.

— Будущий Юридический факультет АлтГУ был образован в 1963 году в статусе института в составе Томского государственного университета, а в 1973 году стал структурообразующим и базовым факультетом Алтайского государственного университета. Поэтому здесь наработаны крепкие традиции ответственного и надлежащего качества обучения. Из всех факультетов АлтГУ только юридический к моменту образования Университета был готовой структурой, и именно на юрфак легло основное бремя работ по развертыванию университетской инфраструктуры. За 57 лет истории факультет вышел в лидеры юридического образования на юге Западной Сибири. В структуре юридического факультета функционируют 6 кафедр, криминалистическая лаборатория, лаборатория судебных экспертиз, зал судебных заседаний, музей криминалистики. На факультете работает 8 штатных докторов юридических наук.

Высокая оценка качеству подготовки Юридического института была дана в ходе общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, состоявшаяся в октябре 2018 г. В мае 2019 г. по итогам выездной проверки все образовательные программы юридического института были признаны прошедшими государственную аккредитацию по распоряжению Рособрнадзора. Это означает, что студенты и выпускники Юридического института АлтГУ по завершении обучения получат дипломы государственного образца, которые позволят им претендовать на профессиональную юридическую деятельность.

— Какие направления подготовки осуществляются в институте?

— У нас открыты и лицензированы все формы многоуровневого юридического образования — специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура и докторантура по юридическим наукам. Среди уникальных образовательных программ: программы специалитета «Судебная и прокурорская деятельность» и «Правовые основы национальной безопасности»

Юридический институт АлтГУ в последнее время существенно модернизировал образовательные программы магистратуры в соответствии с потребностями рынка труда. В этом году будет проводиться набор на 6 программ дневной формы обучения: «Техника создания и толкования правовых актов»; «Юрист в сфере государственного и муниципального управления»; «Юрист в сфере частного права»; «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»; «Уголовное право и криминология»; «Гражданский процесс и трудовое право». Аналогичные программы открыты для набора по заочной форме обучения. Кроме того, учитывая потребность в приобретении юридических навыков в цифровой среде и психологии в 2019 г. будет осуществлен набор по заочной форме по двум новым междисциплинарным программам — «Юрист в сфере цифрового права» и «Юридическая психология». На всех программах имеются бюджетные места.

Кроме того, в 2020 г. планируется набор на новую специальность «Правовые основы национальной безопасности» с присвоением квалификации «Юрист». Выпускники будут гарантированно востребованы как в органах по обеспечению безопасности и правопорядка, так и в иных юридических учреждениях.

Антон Васильев , директор ЮИ АлтГУ доктор юридических наук , профессор

— Некоторых абитуриентов, не прошедших на бюджет, останавливает стоимость обучения…

— Да, в нашем институте серьезный конкурс на бюджетные места. Это говорит о высоком уровне подготовки и престиже обучения у нас. Что касается внебюджета, то мы делаем все возможное, чтобы идти навстречу абитуриентам. Обращаю особое внимание абитуриентов 2020 года! Еще с 2019 года руководством АлтГУ принято решение о предоставлении скидки на образовательные услуги в размере 10% от стоимости обучения в отношении абитуриентов, которые имеют по сумме 3 вступительных экзаменов более 200 баллов.

— Антон Александрович, расскажите, пожалуйста, подробнее про новые направление подготовки — специальность «Судебная и прокурорская деятельность» и «Правовые основы национальной безопасности».

— В 2018—2019 учебном году Юридическому институту Алтайского государственного университета было разрешено осуществлять набор на новое и очень перспективное направление «Судебная и прокурорская деятельность» с присвоением квалификации «Юрист».

Несомненным плюсом данного направления является его практикоориентированность. Занятия будут вести преподаватели, бывшие сотрудники правоохранительных органов, имеющие большой практический и теоретический опыт в данной области. По окончании выпускнику гарантируется право на занятие практической деятельностью, а также возможность занимать руководящие должности различных государственных органов без поступления в магистратуру прежде всего в районных, городских, региональных и федеральных судах и органах прокуратуры. Новая специальность подразумевает прохождение учебной и производственной практик студентов в государственных и правоохранительных органах.

Для студентов заочного отделения, имеющих диплом СПО по профилю специальности, имеется возможность обучения по сокращенной программе («Правоохранительная деятельность», «Право и организация социального обеспечения»).

Область профессиональных компетенций выпускников, освоивших программу данной специальности, включает правотворческую, правоприменительную и правоохранительную деятельность, обеспечение защиты интересов личности, общества и государства, разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, правовое обучение и воспитание.

Диплом нашего института котируется высоко у работодателей не только в Сибирском Федеральном округе. Теперь с 2019 г. эта программа получила государственную аккредитацию. Направление пользуется широким спросом среди абитуриентов.

Специальность «Правовые основы национальной безопасности» открыта впервые для набора в текущем 2020 г. По итогам освоения программы присваивается квалификация «юрист», которая позволяет претендовать на работу по любой юридической профессии. Эта специальность сориентирована на подготовку юридических кадров для органов внутренних дел, органов государственной безопасности, подразделений органов государственной власти по обеспечению национальной и региональной безопасности. Данная программа имеет государственную аккредитацию, выпускники получат дипломы государственного образца.

— Какие достижения за последние годы есть у института? Чем можно в хорошем смысле этого слова, похвастаться

— Самое главное в нашей работе это люди. И это не только преподаватели, но и студенты, которые не перестают нас радовать. Если говорить о выпускниках, то за более чем полувековой период своей деятельности ЮИ АлтГУ дал путевку в жизнь многим известным в России юристам, ученым и практикам. Среди них можно назвать заместителя председателя совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, д.ю.н., профессора Лидию Михееву, профессора кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС Лидию Нудненко, профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Эльвиру Бондаренко, профессора кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ Нелли Дивееву.

Выпускники юридического факультета занимают ведущие должности в органах государственной власти Алтайского края. Это председатель Алтайского краевого суда Виктор Ширнин, председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, начальник Управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова, прокурор Алтайского края Александр Руднев, представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стелла Штань, глава администрации г. Барнаула Вячеслав Франк, президент Алтайской краевой нотариальной палаты Наталья Дрожжина… Наши выпускники входят в государственную и юридическую элиту России и края!

Выпускники ЮИ заметны и на общефедеральном уровне. Это депутаты Государственной Думы седьмого созыва Даниил Бессарабов, Олег Быков и Наталья Кувшинова, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев.

Выпускники юридического факультета достигают высот не только в профессиональной деятельности, но и в других сферах. Так, в 2014 году факультет окончил чемпион мира в барьерном беге на 110 метров Сергей Шубенков.

Юридический институт имеет тесные профессиональные контакты с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Сотрудники института входят в экспертные советы судебных и правоохранительных органов.

— А чем радуют Вас студенты, которые сейчас учатся в Институте?

— Прежде всего, своей хорошей учебой. Но есть у нас много достижений в творческой, спортивной и научной деятельности. Так совсем недавно наши ребята хорошо себя показали в финальном туре Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Юриспруденция», который проходил в Екатеринбурге, собрав весь пьедестал почета — 7 призовых мест по разным секциям. Наши студенты при поддержке института участвуют в конференциях, стажировках и международном обмене в университетах Германии, Китая, Японии, Казахстане, Белоруссии. Планируется расширение сотрудничества и проведение летних школ в Болгарии. Налаживаются партнерские взаимоотношения с Калифорнийским университетом в г. Дэвисе в части академической мобильности. У нас очень интересная внеучебная жизнь для студентов — от спорта до литературных кружков и студенческого театра.

— Как Юридический институт работал в условиях пандемии?

— В условиях пандемии и перехода высшего образования на дистант Юридический институт достаточно оперативно адаптировался на дистанционные технологии обучения, включая активные формы взаимодействия на лекциях и практических занятиях через видеоконференцсвязь. Учебные курсы преподавателей юридического института в электронном образовательной среде являются одними из лучших в университете. Государственная итоговая аттестация с помощью видеосервисов была успешно проведена, что позволило выпускникам в срок завершить обучение и получить дипломы. При этом Юридический институт надеется на скорейшее завершение пандемии и возвращение к классическим формам работы со студентами.

— Не секрет, что для многих абитуриентов выбор профессии юриста во многом обоснован перспективой высокой заработной платы после окончания…

— Буквально сегодня интернет-сервис для поиска работы и подбора персонала Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в области юриспруденции и окончивших вуз не позднее 5-ти лет назад (https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/juridicheskie/). Алтайский государственный университет занял 13 позицию среди ведущих российских вузов, выпускники которых получают самую высокую заработную плату по окончании обучения, и расположился на одном уровне с НГУ, входящим в федеральный проект повышения международной конкурентоспособности «5−100». Согласно данным Superjob выпускники АлтГУ зарабатывают в среднем 67 тыс. руб. в месяц. За последний год она возросла на 5 тыс. руб., а университет поднялся в данном рейтинге на 4 позиции. По-моему, эти данные говорят сами за себя!