АО «Алтайэнергосбыт»: «Начни зиму без долгов и выиграй приз!»

Как оплатить электроэнергию?

Погасить долги за электроэнергию и внести авансовый платёж за ноябрь 2019 года можно любым удобным способом:

— с помощью банковской карты в сервисе «Личный кабинет клиента» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильных приложениях сервиса, доступных для скачивания в Play Market и Apple Store;