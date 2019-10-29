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АО «Алтайэнергосбыт» назвало самых надёжных потребителей электроэнергии

Сегодня АО «Алтайэнергосбыт» объявило победителей и дипломантов национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора» — 2019. Ежегодный конкурс проводится среди клиентов региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».

«Золотая опора»
«Золотая опора»
Источник: АО "Алтайэнергосбыт"

Лучшими потребителями электроэнергии в Алтайском крае было признано ООО «Холод» (г. Заринск), в Республике Алтай — АО «Аэропорт Горно-Алтайск».

В список самых надёжных партнёров, чётко и в срок выполняющих свои договорные обязательства, активно внедряющих энергоэффективные технологии, всего вошли 40 предприятий и организаций, выбранных из более чем 13,4 юридических лиц — клиентов АО «Алтайэнергосбыт» в Алтайском крае и Республике Алтай. 17 из них стали обладателями дипломов, 21 удостоены благодарственных писем за плодотворное сотрудничество с АО «Алтайэнергосбыт».

Приводим перечень предприятий и организаций, получивших награды конкурса «Золотая опора» — 2019:

Победители конкурса «Золотая опора»:

  • ООО «Холод»;
  • АО «Аэропорт Горно-Алтайск».

Дипломанты:

  • ФКП «Бийский олеумный завод»;
  • ООО «Третьяковский элеватор»;
  • ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»;
  • ООО «Управление водопроводов»;
  • ООО «Алтайская марка»;
  • АО «Санаторий Рассия»;
  • АО «Курорт Белокуриха»;
  • Администрация г. Рубцовска;
  • ПАО «Ростелеком» (Алтайский филиал);
  • ООО «Птицефабрика «Комсомольская»;
  • ООО «Ренессанс Косметик»;
  • ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;
  • ООО «Брюкке»;
  • ЗАО «Славгородский молочный комбинат»;
  • АО «Имени Анатолия»;
  • ООО «Каменская птицефабрика»;
  • ООО «Алтай Резорт».

Обладатели благодарственных писем:

  • ООО «Приозёрное»;
  • ООО «ЧарышАгроИнвест»;
  • ООО «Артель старателей «Поиск»;
  • ООО «Рубцовский ЛДК»;
  • АО «Рубцовский тепло-энергетический комплекс»;
  • АО санаторий «Алтай»;
  • АО «Теплоцентраль Белокуриха»;
  • ОАО «Кучуксульфат»;
  • МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула;
  • АО «Павловский маслосырзавод»;
  • ЗАО «Союзмука»;
  • ООО «Барнаульский литейно-механический завод»;
  • АО «Барнаульский молочный комбинат»;
  • ООО «Белуха»;
  • ООО «Новокытмановское»;
  • ООО «Агрофирма Май»;
  • СПК «Колос»;
  • КУ РА «Майминское Лесничество»;
  • УПФР в Кош-Агачском районе Республики Алтай;
  • ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Г.С. Титова»;
  • ООО «Престиж».

Валерий Нагорнов,
генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

Эта награда является выражением нашей глубокой признательности своим надёжным клиентам и партнёрам. Они являются опорой стабильного развития экономики двух Алтаев. Добросовестное выполнение организациями своих обязательств свидетельствует об устойчивости бизнеса, их лидирующих позициях на рынке, постоянном стремлении к развитию.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в конференц-зале ИД «Алтапресс».

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