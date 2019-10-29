АО «Алтайэнергосбыт» назвало самых надёжных потребителей электроэнергии

Лучшими потребителями электроэнергии в Алтайском крае было признано ООО «Холод» (г. Заринск), в Республике Алтай — АО «Аэропорт Горно-Алтайск».
В список самых надёжных партнёров, чётко и в срок выполняющих свои договорные обязательства, активно внедряющих энергоэффективные технологии, всего вошли 40 предприятий и организаций, выбранных из более чем 13,4 юридических лиц — клиентов АО «Алтайэнергосбыт» в Алтайском крае и Республике Алтай. 17 из них стали обладателями дипломов, 21 удостоены благодарственных писем за плодотворное сотрудничество с АО «Алтайэнергосбыт».
Приводим перечень предприятий и организаций, получивших награды конкурса «Золотая опора» — 2019:
Победители конкурса «Золотая опора»:
- ООО «Холод»;
- АО «Аэропорт Горно-Алтайск».
Дипломанты:
- ФКП «Бийский олеумный завод»;
- ООО «Третьяковский элеватор»;
- ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»;
- ООО «Управление водопроводов»;
- ООО «Алтайская марка»;
- АО «Санаторий Рассия»;
- АО «Курорт Белокуриха»;
- Администрация г. Рубцовска;
- ПАО «Ростелеком» (Алтайский филиал);
- ООО «Птицефабрика «Комсомольская»;
- ООО «Ренессанс Косметик»;
- ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;
- ООО «Брюкке»;
- ЗАО «Славгородский молочный комбинат»;
- АО «Имени Анатолия»;
- ООО «Каменская птицефабрика»;
- ООО «Алтай Резорт».
Обладатели благодарственных писем:
- ООО «Приозёрное»;
- ООО «ЧарышАгроИнвест»;
- ООО «Артель старателей «Поиск»;
- ООО «Рубцовский ЛДК»;
- АО «Рубцовский тепло-энергетический комплекс»;
- АО санаторий «Алтай»;
- АО «Теплоцентраль Белокуриха»;
- ОАО «Кучуксульфат»;
- МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула;
- АО «Павловский маслосырзавод»;
- ЗАО «Союзмука»;
- ООО «Барнаульский литейно-механический завод»;
- АО «Барнаульский молочный комбинат»;
- ООО «Белуха»;
- ООО «Новокытмановское»;
- ООО «Агрофирма Май»;
- СПК «Колос»;
- КУ РА «Майминское Лесничество»;
- УПФР в Кош-Агачском районе Республики Алтай;
- ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Г.С. Титова»;
- ООО «Престиж».
Валерий Нагорнов,
генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:
Эта награда является выражением нашей глубокой признательности своим надёжным клиентам и партнёрам. Они являются опорой стабильного развития экономики двух Алтаев. Добросовестное выполнение организациями своих обязательств свидетельствует об устойчивости бизнеса, их лидирующих позициях на рынке, постоянном стремлении к развитию.
Торжественная церемония награждения победителей прошла в конференц-зале ИД «Алтапресс».