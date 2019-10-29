АО «Алтайэнергосбыт» назвало самых надёжных потребителей электроэнергии

Сегодня АО «Алтайэнергосбыт» объявило победителей и дипломантов национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора» — 2019. Ежегодный конкурс проводится среди клиентов региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».

Лучшими потребителями электроэнергии в Алтайском крае было признано ООО «Холод» (г. Заринск), в Республике Алтай — АО «Аэропорт Горно-Алтайск».

В список самых надёжных партнёров, чётко и в срок выполняющих свои договорные обязательства, активно внедряющих энергоэффективные технологии, всего вошли 40 предприятий и организаций, выбранных из более чем 13,4 юридических лиц — клиентов АО «Алтайэнергосбыт» в Алтайском крае и Республике Алтай. 17 из них стали обладателями дипломов, 21 удостоены благодарственных писем за плодотворное сотрудничество с АО «Алтайэнергосбыт».

Приводим перечень предприятий и организаций, получивших награды конкурса «Золотая опора» — 2019:

Победители конкурса «Золотая опора»:

ООО «Холод»;

АО «Аэропорт Горно-Алтайск».

Дипломанты:

ФКП «Бийский олеумный завод»;

ООО «Третьяковский элеватор»;

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»;

ООО «Управление водопроводов»;

ООО «Алтайская марка»;

АО «Санаторий Рассия»;

АО «Курорт Белокуриха»;

Администрация г. Рубцовска;

ПАО «Ростелеком» ( Алтайский филиал);

Алтайский филиал); ООО «Птицефабрика «Комсомольская»;

ООО «Ренессанс Косметик»;

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

ООО «Брюкке»;

ЗАО «Славгородский молочный комбинат»;

АО «Имени Анатолия»;

ООО «Каменская птицефабрика»;

ООО «Алтай Резорт».

Обладатели благодарственных писем:

ООО «Приозёрное»;

ООО «ЧарышАгроИнвест»;

ООО «Артель старателей «Поиск»;

ООО «Рубцовский ЛДК»;

АО «Рубцовский тепло-энергетический комплекс»;

АО санаторий «Алтай»;

АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

ОАО «Кучуксульфат»;

МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула;

АО «Павловский маслосырзавод»;

ЗАО «Союзмука»;

ООО «Барнаульский литейно-механический завод»;

АО «Барнаульский молочный комбинат»;

ООО «Белуха»;

ООО «Новокытмановское»;

ООО «Агрофирма Май»;

СПК «Колос»;

КУ РА «Майминское Лесничество»;

УПФР в Кош-Агачском районе Республики Алтай;

ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Г.С. Титова»;

ООО «Престиж».

Валерий Нагорнов,

генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

Эта награда является выражением нашей глубокой признательности своим надёжным клиентам и партнёрам. Они являются опорой стабильного развития экономики двух Алтаев. Добросовестное выполнение организациями своих обязательств свидетельствует об устойчивости бизнеса, их лидирующих позициях на рынке, постоянном стремлении к развитию.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в конференц-зале ИД «Алтапресс».