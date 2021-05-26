АО «Алтайэнергосбыт» определило победителей и призеров конкурса «Золотая опора»

В топ самых надёжных потребителей электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай вошли компании практически из всех отраслей экономики.
Победителями конкурса стали (приведены в алфавитном порядке):
- ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (Алтайский край);
- ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (Республика Алтай);
- АО «Курорт Белокуриха» (Алтайский край);
- ООО «Мария-Ра» (Алтайский край);
- ЗАО «Эвалар» (Алтайский край).
Цель конкурса — отметить предприятия и организации, которые на протяжении 2020 года своевременно оплачивали потреблённую электроэнергию, внедряли технические решения, направленные на эффективное использование энергоресурсов, устанавливали современные системы учёта и контроля энергопотребления.
Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов:
— От всей души поздравляем и благодарим победителей и призёров конкурса! В этом году мы надеемся вручить награды, дипломы и подарки, посетив предприятия, чтобы выразить уважение и признательность нашим надёжным партнёрам и клиентам при личной встрече. Победа в конкурсе «Золотая опора» — это знак стабильно работающего, успешно развивающегося бизнеса. Мы искреннее рассчитываем на дальнейшее столь же эффективное сотрудничество!