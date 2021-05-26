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АО «Алтайэнергосбыт» определило победителей и призеров конкурса «Золотая опора»

26 мая в День российского предпринимательства АО «Алтайэнергосбыт» назвало 50 победителей и призёров национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора» — 2021 по итогам работы в 2020 году. Конкурс проводится среди клиентов — юридических лиц региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».

Национальная премия потребителей электроэнергии «Золотая опора».
Национальная премия потребителей электроэнергии «Золотая опора».
АО «Алтайэнергосбыт»

В топ самых надёжных потребителей электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай вошли компании практически из всех отраслей экономики.

Победителями конкурса стали (приведены в алфавитном порядке):

  1. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (Алтайский край);
  2. ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (Республика Алтай);
  3. АО «Курорт Белокуриха» (Алтайский край);
  4. ООО «Мария-Ра» (Алтайский край);
  5. ЗАО «Эвалар» (Алтайский край).

Цель конкурса — отметить предприятия и организации, которые на протяжении 2020 года своевременно оплачивали потреблённую электроэнергию, внедряли технические решения, направленные на эффективное использование энергоресурсов, устанавливали современные системы учёта и контроля энергопотребления.

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов:

— От всей души поздравляем и благодарим победителей и призёров конкурса! В этом году мы надеемся вручить награды, дипломы и подарки, посетив предприятия, чтобы выразить уважение и признательность нашим надёжным партнёрам и клиентам при личной встрече. Победа в конкурсе «Золотая опора» — это знак стабильно работающего, успешно развивающегося бизнеса. Мы искреннее рассчитываем на дальнейшее столь же эффективное сотрудничество!

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