АО «Алтайэнергосбыт» определило победителей и призеров конкурса «Золотая опора»

26 мая в День российского предпринимательства АО «Алтайэнергосбыт» назвало 50 победителей и призёров национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора» — 2021 по итогам работы в 2020 году. Конкурс проводится среди клиентов — юридических лиц региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».

В топ самых надёжных потребителей электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай вошли компании практически из всех отраслей экономики.

Победителями конкурса стали (приведены в алфавитном порядке):

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» ( Алтайский край); ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» ( Республика Алтай); АО «Курорт Белокуриха» ( Алтайский край); ООО «Мария-Ра» ( Алтайский край); ЗАО «Эвалар» ( Алтайский край).

Цель конкурса — отметить предприятия и организации, которые на протяжении 2020 года своевременно оплачивали потреблённую электроэнергию, внедряли технические решения, направленные на эффективное использование энергоресурсов, устанавливали современные системы учёта и контроля энергопотребления.

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов: