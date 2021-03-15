АО «Алтайэнергосбыт» предупредило должников о предстоящих ограничениях электроснабжения

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что с 1 января 2021 года прекратил действие мораторий на отключение электроэнергии и начисление пени должникам — физическим лицам. Данная мера поддержки населения была временно введена Постановлением Правительства от 02.04.2020 № 424. Однако часть потребителей электроэнергии истолковали её, как возможность не оплачивать ресурс. В результате в течение 2020 года задолженность населения перед АО «Алтайэнергосбыт» приросла на 142,8 млн рублей и составила 359 млн рублей (Алтайский край — более 259 млн рублей, Республика Алтай — около 100 млн рублей).

В этой связи АО «Алтайэнергосбыт» направило уведомления о наличии задолженности, необходимости её погашения, а в случае непогашения долга, приостановлении подачи электроэнергии почти 43 тысячам клиентов — жителей Алтайского края и Республики Алтай (31,4 тысяч — в Алтайском крае, 11,4 тысяч — в Республике Алтай), имеющим долги за электроэнергию. Согласно законодательству, такие уведомления адресуются тем абонентам, чей долг свыше 2 месячных размеров платы, рассчитанной, исходя из утвержденных нормативов потребления.

«В сложный период пика пандемии государство оказывало всемерную поддержку населению, бизнесу. В настоящее время восстанавливается работа предприятий, жизнь входит в привычное русло, и наступило время оплатить долги за энергоресурсы. Мы призываем абонентов сделать это максимально оперативно с тем, чтобы избежать штрафных санкций в виде пени или приостановления подачи электроэнергии», — отметили в компании.