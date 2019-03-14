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АО «Алтайэнергосбыт» принимает участие в операции «Должник» совместно с ГИБДД и судебными приставами

С целью взимания долгов за электроэнергию сотрудники АО «Алтайэнергосбыт» в эти дни принимают участие в операции «Должник», которая проходит на Алтае. Она организована совместно Госавтоинспекцией Алтайского края и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

«Алтайэнергосбыт» принимает участие в операции «Должник» совместно с ГИБДД.
«Алтайэнергосбыт» принимает участие в операции «Должник» совместно с ГИБДД.
АО «Алтайэнергосбыт»

В ходе рейдов несколько мобильных бригад дислоцируются на автомагистралях и с помощью специального оборудования из общей массы движущихся автомобилей фиксируют государственные номера машин, чьи владельцы имеют непогашенную задолженность по исполнительному производству. Далее должникам предлагается на месте оплатить долг, в случае отказа, пристав-исполнитель незамедлительно приступает к описи и аресту транспортного средства и иного имущества. В таком случае автовладельцу придётся продолжить свой маршрут пешком или на общественном транспорте. В ходе рейдов с гражданами проводятся разъяснительные беседы, а для обеспечения большей эффективности операции, мобильные бригады в течение дня периодически меняют место дислокации.

Сергей Петров,
заместитель генерального директора по реализации электроэнергии:

АО «Алтайэнергосбыт» использует все методы по борьбе с неплательщиками за электроэнергию доступные в рамках российского законодательства. Мы ежедневно делаем поквартирные, подомовые обходы, а теперь ещё принимаем участие в операции «Должник». Как показывает практика, после проведённых мероприятий граждане более активно оплачивают в добровольном порядке исполнительные листы. Для справки: в 2018 году в отношении физических лиц АО «Алтайэнергосбыт» предъявило свыше 12 тысяч исковых заявлений на общую сумму более 55 млн рублей. Практически всегда суд встаёт на нашу сторону. Мы рассчитываем, что должники за электроэнергию примут верное решение, и не будут дожидаться, пока их остановят инспекторы ГИБДД, а судебные приставы арестуют автомобиль в счёт оплаты долгов за электроэнергию.

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