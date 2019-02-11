«Алтайэнергосбыт» провел 1625 рейдов по неплательщикам-физическим лицам в 2018 году

АО «Алтайэнергосбыт» подводит итоги работы в 2018 году, нацеленной на снижение дебиторской задолженности. Традиционно в этом направлении компания сотрудничает со Службой судебных приставов. Так, в 2018 году были проведены 1625 совместных рейда по должникам за электроэнергию. Обходы проводятся еженедельно на территории обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» — во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай. В прошедшем году было возбуждено 8897 исполнительных производств в отношении клиентов энергокомпании — физических лиц на сумму более 41,4 млн рублей.

В текущем году систематическое посещение неплательщиков будет продолжено. В этой связи АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что меры взыскания в счёт оплаты электроэнергии могут быть направлены на имущество, счета, пенсию, заработную плату и все средства должника в банках и иных кредитных организациях. Также пристав-исполнитель вправе объявить запрет на распоряжение имуществом (например, продажу или дарение автомобиля), а также выезд за границу.

В случае несвоевременной оплаты судебного решения (приказа), кроме суммы указанной в этом документе, гражданину — неплательщику придётся оплатить исполнительный сбор, который составляет 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.

Со своей стороны АО «Алтайэнергосбыт», согласно законодательству, имеет право передавать информацию об имеющейся задолженности клиентов в бюро кредитных историй. В итоге неплательщик может столкнуться с трудностями в получении кредита: в полном отказе или в выдаче его с повышенной процентной ставкой.

Обращаем внимание жителей Алтайского края и Республики Алтай , что узнать о наличии задолженности можно , воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств»: для жителей Алтайского края;

для жителей Республики Алтай.

Справка

АО «Алтайэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО «Алтайэнергосбыт» включает в себя более 13,4 тыс. потребителей — юридических лиц и более 442,9 тыс. потребителей — физических лиц. По итогам 2018 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,4 млрд кВт*ч. «Алтайэнергосбыт» оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежит ПАО «Интер РАО».

Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании — одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением превышает 33,5 ГВт.

Информация действительна на момент публикации