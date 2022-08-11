11 августа
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Потребитель

Apple и Samsung уступили лидерство по продажам смартфонов в России

Китайский вендор Realme обошел по продажам смартфоны Apple и Samsung вместе взятые.

Samsung Galaxy S6 Edge.
Samsung Galaxy S6 Edge.
из открытых источников в интернете

Он «захватил» 17% рынка в июле, тогда как еще месяцем ранее этот показатель был на уровне 13,4%.

Продажи американского и корейского брендов падают: некогда лидер рынка Samsung занял по итогам месяца только 8,5% рынка в штуках, а Apple — 7%.

Больше всего смартфонов в июле продала Xiaomi. Ее доля в вместе с суббрендом Poco достигла 42%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет МТС по продажам смартфонов в России.

Причины

Ритейлеры связывают эту ситуацию с отсутствием официальных поставок и скудным параллельным импортом.

По их данным, объемы поставок Apple и Samsung снизились почти на 90% с начала года, пишет bfm.ru.

Совокупная доля Apple и Samsung в продажах может сократиться до 10% по итогам года, если параллельный импорт не наберет обороты, прогнозируют дистрибьюторы.

Доля китайских брендов растет не только из-за приостановки бизнеса Apple и Samsung, но и потому, что они сами по себе становятся сильнее — много инвестируют в развитие и создают все более качественные смартфоны, отметили в «Марвел-Дистрибуции».

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