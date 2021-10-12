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Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» банка «Открытие»

Безопасный, защищённый и конфиденциальный способ оплаты с помощью iPhone и Apple Watch

С сегодняшнего дня держатели карт «Мир» банка «Открытие» получили возможность пользоваться Apple Pay — безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного терминала и не передавать деньги из рук в руки. Безопасность каждой трансакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова.

Подключить карту «Мир» для оплаты с помощью Apple Pay очень легко. Достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту «Мир» банка «Открытие». Apple Pay готов к использованию, как только вы привязали карту к iPhone, Apple Watch или Mac. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает банк «Открытие» владельцам своих карт «Мир», а также привилегии в рамках программы лояльности платежной системы «Мир».

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая трансакция через Apple Pay надёжно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учётные записи или заполнять длинные платёжные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

Подробнее про Apple Pay на сайте: www.apple.com/ru.

Подробнее про сервис Apple Pay для карт банка «Открытие» на сайте: www.open.ru.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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