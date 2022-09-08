Apple представила очередной iPhone 14, но уже без «челки»

Компания Apple показала линейку новых смартфонов на очередной ежегодной презентации. В нее вошли модели iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max, сообщает Lenta.ru .

iPhone 14 и iPhone 14 Plus практически не изменились в дизайне, а также получили чип А15 Bionic от iPhone 13.

У версий Pro теперь обновленный экранный вырез, который заменил используемую с 2017 года «монобровь».

В новых моделях телефонов также будут использовать виртуальную eSIM — без слота для физической сим-карты.

Впервые iPhone получили поддержку спутниковой связи. Однако воспользоваться ей можно только для экстренных вызовов и обмена текстовыми сообщениями.

В продажу iPhone 14 и iPhone 14 Plus выйдут в пяти цветах корпуса. Продажи iPhone 14 по цене от 799 долларов стартуют 16 сентября, а 14 Plus от 899 долларов появятся на рынке с 7 октября.