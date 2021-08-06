«Арбузная фотосессия» с парком «Солнечный ветер»

Например, уже завтра 7 августа в парке «Солнечный ветер» пройдет «Арбузная фотосессия»! Необычные аниматоры-ходулисты, арбузные фотозоны, профессиональный фотограф, фрэши из арбуза в кафе — вот что ждет вас в этот день. Приходите за своими самыми лучшими фотографиями.
И не забывайте про акцию, сладкую как арбуз: со 2 по 22 августа в парке «Солнечный ветер» 5 аттракционов всего по 90 рублей! 7 и 8 августа ждем вас кататься за 90 рублей на следующих аттракционах: джунгли, индейская река, веселый поезд, конвой, грузовички.
А с понедельника вас будут ждать другие 5 аттракционов по 90 рублей — следите за новостями @solnechnyi.veter
Парк «Солнечный ветер»
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
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Инстаграм: @solnechnyi.veter
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00