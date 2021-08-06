6 августа 18°C
﻿
Потребитель
72

«Арбузная фотосессия» с парком «Солнечный ветер»

Этот сладкий, как арбуз, месяц мы проведём особенно весело. У нас впереди ещё целая треть лета, можно многое успеть!

Арбуз.
Арбуз.
СС0

Например, уже завтра 7 августа в парке «Солнечный ветер» пройдет «Арбузная фотосессия»! Необычные аниматоры-ходулисты, арбузные фотозоны, профессиональный фотограф, фрэши из арбуза в кафе — вот что ждет вас в этот день. Приходите за своими самыми лучшими фотографиями.

“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»

И не забывайте про акцию, сладкую как арбуз: со 2 по 22 августа в парке «Солнечный ветер» 5 аттракционов всего по 90 рублей! 7 и 8 августа ждем вас кататься за 90 рублей на следующих аттракционах: джунгли, индейская река, веселый поезд, конвой, грузовички.

А с понедельника вас будут ждать другие 5 аттракционов по 90 рублей — следите за новостями @solnechnyi.veter

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Инстаграм: @solnechnyi.veter

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00


  • Реклама
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость