«Арбузная фотосессия» с парком «Солнечный ветер»

Этот сладкий, как арбуз, месяц мы проведём особенно весело. У нас впереди ещё целая треть лета, можно многое успеть!

Например, уже завтра 7 августа в парке «Солнечный ветер» пройдет «Арбузная фотосессия»! Необычные аниматоры-ходулисты, арбузные фотозоны, профессиональный фотограф, фрэши из арбуза в кафе — вот что ждет вас в этот день. Приходите за своими самыми лучшими фотографиями.

«Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер» «Арбузная фотосессия» Парк «Солнечный ветер»

И не забывайте про акцию, сладкую как арбуз: со 2 по 22 августа в парке «Солнечный ветер» 5 аттракционов всего по 90 рублей! 7 и 8 августа ждем вас кататься за 90 рублей на следующих аттракционах: джунгли, индейская река, веселый поезд, конвой, грузовички.

А с понедельника вас будут ждать другие 5 аттракционов по 90 рублей — следите за новостями @solnechnyi.veter

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68 , +7 (3852) 25-47-17

Инстаграм: @solnechnyi.veter

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00