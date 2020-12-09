Аренда свадебного платья как вклад в «зелёное» будущее планеты

Ни для кого не секрет, что чрезмерное потребление, расточительство в индустрии моды разрушают планету. По оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), модная индустрия производит около 20 процентов мировых сточных вод и вносит около 10 процентов глобальных выбросов парниковых газов из-за своей длинной цепочки поставок и энергоёмкого производства, потребляя больше энергии, чем авиация и судоходство вместе взятые.

Аренда свадебного платья — вклад в зелёное будущее планеты Источник: UnirRenter

Ответственное потребление — общее дело

Помня о таких тревожных цифрах, ООН представила Хартию по борьбе с изменением климата на 24-й Конференции сторон в Катовице. Многие из ведущих модных брендов, розничных продавцов и поставщиков согласились работать над совместным устранением воздействия индустрии моды на изменение климата.

Чтобы предотвратить рост отходов, истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды, модели потребления должны измениться, а производители должны постепенно отказаться от опасных материалов, используя в производстве возобновляемые ресурсы. Повышение темпов переработки текстиля, более длительное хранение одежды в системе с помощью моделей аренды будет иметь большое значение для снижения воздействия индустрии моды на окружающую среду.

В ответ на кризис был открыт целый ряд сайтов и офлайн-магазинов бывшей в употреблении одежды, платформ по аренде вещей с целью сокращения потребления, а также продления срока их службы.

Аренда свадебного платья — вклад в зелёное будущее планеты

И всё же есть предмет, который большинство женщин всё ещё покупают (часто за значительные деньги), надевают один раз, а потом хранят в дальнем углу гардероба. Все догадались, что речь идёт о свадебном платье.

Причины этого во многом сентиментальны (кто хочет носить чужое свадебное платье, верно?). Тем не менее, учитывая, что человечество столкнулось с чрезвычайной климатической ситуацией, не пора ли изменить представление о владении свадебными платьями? Сегодня прокат платьев может помочь отказаться от варианта «одноразовой покупки», позволив невесте надеть сказочно прекрасный наряд за совсем небольшие деньги.

В UnirRenter, крупнейшем сервисе, где собраны более 3 тыс. моделей свадебных платьев, уверены, что число невест, решивших взять свадебный наряд напрокат, увеличится в ближайшем будущем.

«Мы определенно начинаем видеть больше невест, которые в настоящее время используют наш сервис не только в Москве, но и по всей России. И это вполне объяснимо. Если девушке нравится дизайнерское платье за 200 тыс. рублей, а она не может его себе позволить или хочет потратить эту сумму на покупку более важных вещей, у неё есть реальный шанс его надеть — воспользоваться прокатом свадебных платьев», — говорят представители UnirRenter.

Аренда свадебного платья — вклад в зелёное будущее планеты Источник: UnirRenter

После «зелёных» свадеб коронованных особ и мировых знаменитостей, за которыми наблюдают все пользователи соцсетей, многие пары находят способы сделать свою свадьбу более экологичной, а прокат свадебных платьев — лишь один из многих способов изменения традиционных привычек.

Свадьбы — это «большой бизнес», где услугами свадебных салонов пользуются почти все участники такого мероприятия: от невесты и жениха до подружек невесты, родственников и других гостей.

«Наши клиенты из поколения миллениалов особенно демонстрируют тенденцию к антиматериализму и не хотят нести бремя владения большим количеством вещей, включая свадебные платья», — рассказывают представители UnirRenter. «Безусловно, они хотят одежду и аксессуары высокого качества, но их относительно более низкие доходы по сравнению со старшими поколениями делают предметы роскоши практически недоступными. Поэтому они чаще и охотнее обращаются к аренде, чтобы удовлетворить свои потребности. Часто наши клиенты — городские жители, в домах которых очень ограниченное пространство для хранения вещей, этот фактор тоже имеет большое значение, ведь свадебные аксессуары занимают довольно много места».

Плюсы свадебного платья напрокат

Если одни сентиментальные невесты будут хранить своё свадебное платье всю жизнь, другие были бы счастливы взять его напрокат, чтобы не тратить на него неоправданно много денег. Та же дилемма для гостей, они тоже часто покупают очень красивую и недешёвую одежду на один день, которую невозможно будет надеть снова, потому что она слишком нарядная.

Посильный вклад в сохранение здоровья нашей планеты — это важно, но давайте посмотрим на прокат свадебных платьев с практической точки зрения. В большинстве случаев аренда — выгодное решение:

1. Разнообразие моделей UnirRenter предоставляют платья напрямую от производителей или розничных продавцов, поэтому имеют большой ассортимент на любой самый взыскательный вкус. Дополнительный аргумент. Иногда бывает сложно найти модель, которую девушка присмотрела в дизайнерском магазине пару лет назад и теперь ищет его или что-то похожее. Сервисы проката собирают платья из разных коллекций и предлагают более широкий ассортимент, чем традиционные свадебные салоны.

2. Экономичное решение Купить свадебное платье стоит очень дорого, это факт, особенно, если предмет желания — дизайнерская модель. Если для некоторых женщин потратить много денег на сказочное свадебное платье не проблема, для других это слишком дорого, особенно для вещи, которую они наденут только один раз в жизни. Благодаря аренде будущие невесты имеют возможность выбрать наряд мечты, заплатив в разы меньше, чем они купили бы его в магазине.

3. Экономия времени Компания по аренде может предоставить дополнительные аксессуары к свадебному платью, такие как бельё, обувь, украшения, которые идеально подойдут к выбранной модели.

4. Никаких эксплуатационных расходов Желание женщины сохранить свадебное платье вполне понятно. Но подумайте о его хранении. Если места много — не вопрос. А вот жителям небольших квартир трудно пристроить габаритный наряд в уже заполненные шкафы. Добавьте к этому возможность создать правильные условия хранения, чтобы платье не поменяло цвет и не испортилось до того, как ваша четвёртая внучка решит выйти замуж.

Всегда будут невесты, которые захотят оставить свой свадебный наряд как память о самом счастливом дне своей жизни. Но речь идёт о том, чтобы у каждой конкретной девушки было больше шансов надеть «то самое платье». Почему бы нет? Ведь это и есть один из шагов к ответственному потреблению, которое поможет общей цели — оздоровлению окружающей среды.