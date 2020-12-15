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Аренда вышки-туры в прокатной компании в Москве

Высотные работы на различных объектах требуют использование специального оборудования. Такие приспособления можно применять при строительстве, монтаже и ремонте промышленных, коммерческих, общественных и жилых зданий. Для решения данных задач отлично подходит вышка-тура.

Аренда вышки туры
Аренда вышки туры
Компания «Беринапрокат»

Такая конструкция широко востребована среди профессионалов. Многие компании и бригады предпочитают применять именно туру. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с лесами. Это очень удобная, мобильная и безопасная конструкция, которая пользуется большой популярностью.

Поскольку необходимость в таком приспособлении возникает далеко не на каждом объекте, наиболее предпочтительным вариантом станет именно аренда вышки-туры. Вы получите данное оборудование во временное пользование. Это позволит существенно сократить расходы. Выполнив нужную работу, вы благополучно вернете туру собственнику, оплатив лишь ее прокат.

Особенности вышки-туры

Данная конструкция представляет собой площадку, состоящую из нескольких модулей. Она легко и быстро монтируется, разбирается и переносится в другое место. Установка туры осуществляется непосредственно на объекте. Количество секции зависит от особенностей модели, которую вы используете, и строительной площадки.

Тура имеет серьезные достоинства, среди них:

  • прочность и надежность;
  • высокий уровень безопасности;
  • практичность и удобство;
  • возможность выбора из множества моделей.

Обычно строители используют конструкцию высотой от 2,4 до 21,6 м. Расстояние между секциями вышки составляет 2 м. Тура создается из особо прочных материалов. Изготовление такого оборудования осуществляется в соответствии со стандартами ГОСТ.

Строители могут свободно перемещаться по поверхности вышки. Конструкция способна выдерживать нагрузку до 200 кг/м2, потому все нормы безопасности здесь соблюдаются. Вам достаточно правильно установить туру, и можно использовать ее без каких-либо опасений. Конструкция имеет множество компонентов, среди них — опоры, рамы, брусья, гантели, поручни, перила, настил, домкраты, колеса. Конкретные особенности туры зависят от выбранной вами модели и комплектации.

Выбор вышки и компании

При выборе нужного вам высотного оборудования убедитесь, что вам требуется именно вышка-тура. Если вы уже остановились на таком варианте, необходимо учитывать и ряд других нюансов. Обращайте внимание на следующие факторы:

  • техническое состояние вышки;
  • характеристики и эксплуатационные возможности модели;
  • нужная комплектация;
  • уровень предполагаемых нагрузок;
  • особенности объекта, на котором будет монтироваться вышка;
  • рекомендации специалиста;
  • авторитет прокатной компании.

Важно, чтобы оборудование подходило под конкретные условия. Выбирайте конструкцию нужной высоты, с необходимым количеством секций. Учитывайте, на какой поверхности вам придется работать — ровной или не очень. Будет нелишним проконсультироваться со специалистами, которые подскажут оптимальный вариант для вашего объекта.

Для аренды вышки обращайтесь в надежную прокатную компанию, выступающую в роли собственника. Взаимодействовать с посредниками нет смысла, поскольку вы заплатите больше, а качество услуг может вызвать немалые вопросы.

Как отличить одних от других? Сравните информацию на сайте компании с адресом склада, который вам назовет менеджер. Обычно у посредников будет неполная или противоречивая информация. Выгодная аренда вышки-туры в Москве предлагается на сайте https://www.berinaprokat24.ru/

Компания «Беринапрокат»

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