Аренда вышки-туры в прокатной компании в Москве

Такая конструкция широко востребована среди профессионалов. Многие компании и бригады предпочитают применять именно туру. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с лесами. Это очень удобная, мобильная и безопасная конструкция, которая пользуется большой популярностью.
Поскольку необходимость в таком приспособлении возникает далеко не на каждом объекте, наиболее предпочтительным вариантом станет именно аренда вышки-туры. Вы получите данное оборудование во временное пользование. Это позволит существенно сократить расходы. Выполнив нужную работу, вы благополучно вернете туру собственнику, оплатив лишь ее прокат.
Особенности вышки-туры
Данная конструкция представляет собой площадку, состоящую из нескольких модулей. Она легко и быстро монтируется, разбирается и переносится в другое место. Установка туры осуществляется непосредственно на объекте. Количество секции зависит от особенностей модели, которую вы используете, и строительной площадки.
Тура имеет серьезные достоинства, среди них:
- прочность и надежность;
- высокий уровень безопасности;
- практичность и удобство;
- возможность выбора из множества моделей.
Обычно строители используют конструкцию высотой от 2,4 до 21,6 м. Расстояние между секциями вышки составляет 2 м. Тура создается из особо прочных материалов. Изготовление такого оборудования осуществляется в соответствии со стандартами ГОСТ.
Строители могут свободно перемещаться по поверхности вышки. Конструкция способна выдерживать нагрузку до 200 кг/м2, потому все нормы безопасности здесь соблюдаются. Вам достаточно правильно установить туру, и можно использовать ее без каких-либо опасений. Конструкция имеет множество компонентов, среди них — опоры, рамы, брусья, гантели, поручни, перила, настил, домкраты, колеса. Конкретные особенности туры зависят от выбранной вами модели и комплектации.
Выбор вышки и компании
При выборе нужного вам высотного оборудования убедитесь, что вам требуется именно вышка-тура. Если вы уже остановились на таком варианте, необходимо учитывать и ряд других нюансов. Обращайте внимание на следующие факторы:
- техническое состояние вышки;
- характеристики и эксплуатационные возможности модели;
- нужная комплектация;
- уровень предполагаемых нагрузок;
- особенности объекта, на котором будет монтироваться вышка;
- рекомендации специалиста;
- авторитет прокатной компании.
Важно, чтобы оборудование подходило под конкретные условия. Выбирайте конструкцию нужной высоты, с необходимым количеством секций. Учитывайте, на какой поверхности вам придется работать — ровной или не очень. Будет нелишним проконсультироваться со специалистами, которые подскажут оптимальный вариант для вашего объекта.
Для аренды вышки обращайтесь в надежную прокатную компанию, выступающую в роли собственника. Взаимодействовать с посредниками нет смысла, поскольку вы заплатите больше, а качество услуг может вызвать немалые вопросы.
Как отличить одних от других? Сравните информацию на сайте компании с адресом склада, который вам назовет менеджер. Обычно у посредников будет неполная или противоречивая информация. Выгодная аренда вышки-туры в Москве предлагается на сайте https://www.berinaprokat24.ru/
Компания «Беринапрокат»