16 марта
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«Аська» воскреснет. VK Group планирует перезапустить мессенджер ICQ

VK Group планирует перезапустить мессенджеры ICQ и MyTeams. Об этом источники компании сообщили «Ведомостям».

Рабочий стол, компьютер, социальные сети
Рабочий стол, компьютер, социальные сети
СС0

Обсуждение перезапуска «аськи», популярной в начале 2000-х, началось в середине февраля, а MyTeams — к началу марта.

В связи с событиями на Украине и введениями санкций проект начали обсуждать уже с властями страны. Оба проекта VK Group рассчитывает перезапустить уже летом 2022 года, сообщил один источник.

Другой инсайдер уверен, что «VK планирует ускорить запуск своего нового мессенджера, но не ICQ». Новый мессенджер будет запускаться, по его словам, на базе уже существующего проекта MyTeams. Этот мессенджер работает с 2019 года, пишет forbes.ru.

Чем новые версии ICQ и VK Teams будут отличаться от действующих, источники газеты не знают.

VK Group пока никак не прокомментировали информацию.

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