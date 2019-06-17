АТР-2019: итоги

Две площадки, 150 участников, 70 видов бизнеса, 20 ТОПовых спикеров со всей страны, более 100 реальных бизнес-кейсов, один бизнес-сепектакль и четыре дня продуктивной работы — Фонд развития предпринимательства завершил работу на управленческом форуме АТР-2019.

Алтайский фонд МСП впервые представлен на АТР в качестве организатора тематической площадки. Первый раз — и сразу две. Мой_Бизнес: Старт — площадка для начинающих предпринимателей. Мой_бизнес: Рост — для действующих. Это самые масштабные площадки на форуме.

Антон Слободчико,

директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:

Фонд МСП участвует в АТР второй раз, в 2018 году мы выходили с темой социального предпринимательства и были только экспертами. В этом году мы сделали сразу две площадки Мойбизнес, и они стали самыми массовыми на Форуме — 90 человек на Мойбизнес: Старт для начинающих предпринимателей и 60 — на Мойбизнес: Рост для действующих. Безусловно, эти 150 молодых людей увлеченные и смелые предприниматели, поэтому нам было важно дать им практически применимые знания, не теорию, а реальные бизнес-кейсы. Никто не сможет сделать это луче, чем успешные предприниматели-практики, подумали мы и пригласили наших друзей ведущих спикеров «Школы бизнеса» от «Деловой среды». Это очень дорого в реальном мире, мы сделали это доступным для каждого участника! Были представлены образовательные модули, лучшие спикеры страны, они помогли проверить жизнеспособность каждой бизнес-идеи, прокачать предпринимательские навыки в разных формах: через интерактив, разбор лучших кейсов, даже через такой уникальный формат как бизнес-спектакль. Была возможность пообщаться с каждым, спросить, как делают бизнес они.

Параллельно с АТР на площадке фонда МСП все дни продолжала работать «Деловая среда», представляя «Школу бизнеса Алтайского края», часть спикеров работали на обеих площадках, перемещаясь между Барнаулом и Белокурихой. Наразрыв были и участники.

На АТР-площадках Мой_Бизнес работали: Алексей Четвергоф — сооснователь московской сети чайных «Пуэр Бар» и «Чайнабар». Алексей прокачивал маркетинг. И прокачал бомбически! Одним из обычных заданий на переменку было «А продай!». Фонд МСП для участников приготовил фирменные браслеты. Решили продать один из них. Время — 15 мин. Аудитория — незнакомые участники с других площадок. Итог: 7 минут, один проданный браслет, 5000 рублей, маржа — зашкаливает! Как?

«Умейте видеть ценность в вашем продукте, умейте донести ее до потребителя», — рекомендует Алексей.

Александр Яковлев — руководитель коммерческих проектов компании АО «Деловая среда», эксперт в области построения системного бизнеса, учил предпринимателей азам диверсификации бизнеса, или проще: «как не складывать все яйца в одну корзину»

Кирилл Шишлов — основатель компании «TakeOutMarketing», эксперт по интернет-аналитике и привлечению клиентов в интернете на живых примерах показывал как за 5000 руб, заработанных на браслете, получить 10 000 упоминаний и более 1000 потенциальных клиентов, как из каждого сделать покупателя и почему это не должно стоить космических денег.

«Нет, идея не работает, поздно. Над этой думайте, слабо!» — на площадке работала Анна Бочарова, железная леди, как прозвали ее участники, и практик в области организации продаж и развития бизнеса компаний. Быстро, четко и конкретно — по каждой бизнес-идее участников. Наотмашь — все детские клубы и детские event — «поздно!». Хотите играть — идите в детский event для взрослых. Хотите «творческих» денег — идите в декор. У вас туризм? «Времена туристов, погрузившихся в автобус, заканчиваются, хотите тренд — идите в индивидуальный туризм. Природа, комфорт, релакс — для одного». Советы Анны разошлись на цитаты.

150 участников площадки Мой_бизнес и еще столько же «чужих» со стульчиками вокруг шатра в три ряда, на жаре, затаив дыхание. Все просто. На АТР приехал Евгений Винник, тренер, практик и… актер. Евгений привез мастер-класс, настолько живой и эмоциональный, что пройти мимо шатра Фонда просто было не возможно. Но самое главное — Евгений презентовал АТРовцам уникальный бизнес-спектакль «Бизнес, я и моя жизнь» Очень глубокий и в то же время предельно конкретный. Один актер, 300 зрителей, диалог и все механики бизнеса: от мошенничества с продажей без товара до соблазнения с продажей для товара. Смеялись, плакали, удивлялись тонкости бизнес-процессов, с которыми каждый сталкивается ежедневно. «Черпанул энергии, поражен организацией, приемом. Очарован Алтаем. Я благодарен за время, проведенное с Фондом на АТР», — прислал, уже вернувшись, в Москву Евгений.

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