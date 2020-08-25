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Аудиторы выяснили, что россияне недополучают пенсии

Счетная палата (СП) выявила проблему с начислением пенсий россиянам.

Деньги.
Деньги.

Многим пенсионерам пенсия начислялась в уменьшенном размере из-за объединения лицевых счетов, сообщает «Интерфакс».

«В системе индивидуального учета Пенсионного фонда России за каждым гражданином закреплен индивидуальный лицевой счет застрахованного лица, где хранится, в частности, информация о стаже. Оказалось, что иногда за одним человеком может быть закреплено несколько таких счетов с одним и тем же присвоенным номером СНИЛС», — говорится в сообщении.

К необоснованному занижению пенсии может приводить и смена фамилии, чаще всего это касается женщин, вышедших замуж. Счетная палата выяснила, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов, указывает bfm.ru.

Такие ошибки чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017—2019 годах.

Аудиторы СП выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения более чем в 50%; в результате пенсионерам доплатили 2,2 млн рублей, сообщает РИА Новости.

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