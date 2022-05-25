25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Авиабилеты из Барнаула в Новосибирск появились в продаже — сколько они стоят

21 июня авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Барнаулом.

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Рейсы будут трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из Новосибирска самолет будет вылетать в 16:40 и приземляться в 17:30.

Из Барнаула рейсы запланированы в 18:15 минут, время прибытия — в 19:00. Время в пути между городами составит 45−50 минут.

«Вечернее расписание позволит пассажирам из Алтайского края пользоваться удобными стыковками через аэропорт Толмачево на рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Москву и другие города», — говорят алтайские власти.

Судя по официальному сайту авиаперевозчика, стоимость билета из Барнаула в Новосибирск составят 1915−2015 рублей — и столько же для обратного направления.

Напомним, об авиарейсах между городами стало известно 22 мая.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость