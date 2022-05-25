21 июня авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Барнаулом.

Рейсы будут трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из Новосибирска самолет будет вылетать в 16:40 и приземляться в 17:30.

Из Барнаула рейсы запланированы в 18:15 минут, время прибытия — в 19:00. Время в пути между городами составит 45−50 минут.

«Вечернее расписание позволит пассажирам из Алтайского края пользоваться удобными стыковками через аэропорт Толмачево на рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Москву и другие города», — говорят алтайские власти.

Судя по официальному сайту авиаперевозчика, стоимость билета из Барнаула в Новосибирск составят 1915−2015 рублей — и столько же для обратного направления.

Напомним, об авиарейсах между городами стало известно 22 мая.