Авиакомпания NordStar приостановила полеты из Новосибирска на китайский Хайнань

Мера продлится до 22 марта.

«Рейсами авиакомпании NordStar будет осуществляться только вывоз туристов из Саньи в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении перевозчика.

В компании пояснили, что клиенты, приобретавшие перелет в рамках турпакета оператора «РусьТур», могут обратиться по месту совершения покупки.

Пассажирам, оформившим билеты на рейсы авиакомпании NordStar из городов РФ в Санью на сайте авиакомпании, для оформления возврата необходимо обратиться в контактный центр по телефону 8−800−700−8-007 (звонок по России бесплатный).

NordStar летала на Хайнань, в частности, из Новосибирска. Это одно из самых востребованных направлений у сибирских туристов. В аэропорту «Толмачёво» Тайге. инфо подтвердили приостановку перелетов.

«Есть телеграмма об отмене рейсов из Новосибирска авиакомпании NordStar в Санью с 6 февраля по 22 марта. У них были рейсы по четвергам, а с 9 февраля планировали выполнять еще и по воскресеньям до конца зимнего расписания», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

S7 Airlines, также выполняющая рейсы в Китай из Новосибирска, накануне заявила о возможности обмена или возврата билетов.

«S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить вынужденный возврат или обмен авиабилетов, если маршрут перелета содержит направления в/из Китая или Гонконга с вылетом в период с 24 января по 10 февраля 2020 года включительно. Пассажиры могут обменять авиабилеты с сохранением тарифа и маршрута на даты вылета не позднее 29 февраля 2020 года», — цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.

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Последние данные

Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.

Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января.

Сейчас вирус распространился уже за пределы КНР — случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, США, Австралии, Германии, Франции и других странах.

По последним данным BNO News, отслеживающем ситуацию в мире в режиме online, количество зараженных превысило 4,5 тыс. человек, включая 106 смертельных случаев.