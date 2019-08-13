Авиакомпания «Победа» устроила распродажу билетов и стала жертвой хакерской атаки

12 августа российская авиакомпания «Победа» устроила распродажу билетов, и в работе ее сайта произошел сбой. В компании сообщили о большом наплыве посетителей и мощной DDoS-атаке, пишет РБК.

Агентству «Москва» в авиакомпании сообщили, что DDoS атака была организована с китайских серверов.

В компании Qrator Labs, которая специализируется на противодействии DDoS-атакам и работает с «Победой», заявили РБК, что не зафиксировали признаков атаки на ресурсы авиакомпании. В «Победе» журналистам ответили, что Qrator Labs занимается только корпоративным сайтом и не имеет отношения к букинг-сайту.

Распродажа авиакомпании «Победа» распространялась на 85 маршрутов зимнего расписания. Цены варьировались от 499 до 1999 рублей, сообщают «Известия». Для распродажи на сайт лоукостера добавили 200 тысяч билетов.