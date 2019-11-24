«Авито» исследовал интерес барнаульцев к услугам психологов

Барнаул стал 20-м в рейтинге городов по числу запросов «психолог», об этом говорится в исследовании экспертов «Авито». Чаще всего барнаульцы искали специалистов для решения проблем с детьми и психотерапевтов.

Наибольший интерес у барнаульцев вызывают психологи широкого профиля — на них пришлось 76% от всех поисковых запросов горожан. По 7% от всех запросов оказалось у детских психологов и психотерапевтов. На семейных психологов пришлось 5% от всех запросов, а на педагогов-психологов — 4%.

Сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, что также наиболее востребованы услуги психологов в южных регионах России, а не северных, которые принято считать самыми депрессивными.

Краснодар оказался на третьем месте по числу запросов на услуги психологов, за ним следует Ростов-на-Дону. На пятом месте оказалась Казань. Реже всех к услугам психологов обращаются жители Тольятти, Ульяновска и Тюмени.

По уровню интереса к услугам психологов Барнаул поднялся на две позиции за год и занимает 20 место рейтинга.