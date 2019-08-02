«Аврора» закрывает фитнес-клуб в новостройках и отправляет людей на Поток

Фитнес-клуб на Шумакова работает 10 лет. За это время в нем не проводили серьезных ремонтных работ. Обновления требовали все помещения, особенно раздевалки и душевые, расположенные в цокольном этаже.

В последнее время клубу в этом районе стало сложно поддерживать высокую заполняемость. Чтобы привлечь клиентов, здесь прибегали к серьезному демпингу, например, предлагая купить карту на два года по цене одного.

Кроме того, «Аврора» существенно сократила количество тренеров, что сделало набор групповых тренировок, в том числе детских, скудным.

В здании на Шумакова уже начался ремонт. 1 августа его полностью закрыли на реконструкцию. Члены клуба смогут продолжить тренировки на Потоке. На Чеглецова им предоставляется набор услуг, закрепленный в договоре. А также возможность заниматься в бассейне.

Точные сроки окончания ремонта не называются. Однако, скорее всего, «Аврора» на Шумакова возобновит работу не раньше начала следующего года.

Что известно про «Аврору»

«Аврора» — это сеть фитнес-клубов Барнаула, которой владеет предприниматель Егор Банщиков. Первый клуб открылся в 2003 году на базе советского бассейна «Аврора». Это стал первый в городе фитнес-центр клубного типа с ограниченным кругом посетителей. Вторым открылся клуб на Потоке. Он разместился на базе советского бассейна «Садко».

Бизнес в собственном здании на Шумакова «Аврора» начала в 2010 году, однако в 2013 стало известно, что его хотят продать за 78 млн рублей. Сделка состоялась, но в 2018-м клуб на Шумакова вновь вошел в состав сети.