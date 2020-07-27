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«Автокошелёк»: быстрые деньги для автомобилистов

Бывает ли такое, что деньги нужны срочно, а взять их негде? Непредвиденные расходы, или задачи, требующие немедленных финансовых вложений, могут быть решены оперативно — с помощью автозаймов. В этой статье «Ваш инвестор» расскажет, что нужно знать автомобилистам о займах под залог транспортных средств.

«Автокошелёк»: быстрые деньги для автомобилистов.
«Автокошелёк»: быстрые деньги для автомобилистов.
ООО МКК «Ваш инвестор»
1. Что такое автозаём?

Это заём, который оформляется под залог легкого или грузового автомобиля, либо спецтехники — услуга, которая позволяет получить нужную сумму денег в день обращения.

2. На какие цели выдаются такие займы?

Неважно, на что вам понадобились деньги, автозаймы выдаются абсолютно на любые цели.

3. Чем автозаём отличается от обычного кредита?

В первую очередь, скоростью получения финансов: среднее время оформления займа — около получаса. Во-вторых, списком документов: для автозайма вам потребуется паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства. Кроме того, получить заем под залог авто можно при наличии действующих кредитов и даже если кредитная история испорчена.

«Автокошелёк»: быстрые деньги для автомобилистов.
«Автокошелёк»: быстрые деньги для автомобилистов.
ООО МКК «Ваш инвестор»
4. Можно ли пользоваться своим автомобилем в период действия займа?

Да, в случае если автовладелец выбирает займы «под ПТС», транспортным средством можно пользоваться.

5. На каких условиях выдается автозаём?

Условия получения займа максимально прозрачные и досконально прописаны в договоре. Сумма займа определяется после осмотра и оценки автомобиля специалистом компании. Срок займа при необходимости можно продлевать, либо погашать долг досрочно без штрафов.

6. Как получить деньги?

Сделать это можно быстро — заполнить заявку на сайте, ответить по телефону на вопросы специалиста компании и получить предварительное решение. Посещение офиса и встреча с менеджером компании нужна для оценки автомобиля и подписания документов. Деньги можно получить в этот же день.

Таким образом, любой автомобиль может стать «кошельком на колесах», дающим возможность дополнительного финансирования при возникновении денежных вопросов.

«Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог

Сайт: vashinvestor.ru

Тел.: 8−800−100−14−65

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия на vashinvestor.ru.

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