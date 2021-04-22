Автокредиты сибирского банка признаны одними из лучших в стране

Банк «Левобережный» занял 1-е место в рейтинге самых выгодных программ кредитования подержанных автомобилей в России. Эксперты оценили ставки по кредитам, размер ежемесячных платежей, требования к страхованию и надежность банков. Рейтинг составил финансовый сервис «Выберу.ру» .

Для оформления кредита в банке не требуется первоначальный взнос и подтверждение доходов. Приобрести можно как новую, так и подержанную легковую машину в автосалоне или напрямую у частного лица. Возраст отечественного автомобиля должен быть не больше 10 лет на дату погашения кредита, иностранного — не больше 15 лет.

Автокредит в Банке «Левобережный» выдается на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей. Если выбранный вами автомобиль стоит меньше миллиона, вы все равно можете взять максимальную сумму и потратить остаток на любые цели.

Оформить кредит можно на срок от 2 до 5 лет. Ставка зависит от залоговой стоимости автомобиля и наличия полиса КАСКО. Новые клиенты банка могут снизить ставку до 6% годовых, а те, кто получает зарплату/пенсию или уже брал кредит в Банке «Левобережный» — до 5% годовых*.

Подытожим. При выборе автомобиля обратите внимание на его возраст к моменту погашения кредита. Далее, если он стоит меньше 1 млн рублей, решите, понадобится ли вам дополнительная сумма. Возможно, вам хочется сделать ремонт в квартире, приобрести дачу или купить что-либо, на что сейчас не хватает средств. С учетом этого определите оптимальную сумму кредита и срок.

Чтобы снизить свою ставку, предоставьте имеющийся или приобретенный автомобиль в залог. Чем больше его залоговая стоимость, тем меньше процентов вы будете платить. Максимально снизить процентную ставку можно, если дополнительно застраховать автомобиль по КАСКО.

Сядьте за руль своего нового автомобиля уже сегодня. Оставьте заявку на автокредит прямо сейчас на сайте, в приложении BL-online или офисе Банка «Левобережный» в Алтайском крае:

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 63а.

8−800−3333−555

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* Первоначальная ставка — от 15% до 16% годовых в зависимости от категории заемщика. Клиент может понизить ставку максимально на 10 процентных пунктов. Для этого необходимо не позднее 30 дней с даты выдачи кредита предоставить в залог приобретаемый/имеющийся автомобиль, застрахованный по КАСКО в страховых компаниях, аккредитованных в Банке «Левобережный» (ПАО). Ежегодная пролонгация полиса КАСКО на весь срок кредитования остается на усмотрение заемщика.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил на официальном сайте www.nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.