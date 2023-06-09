Автомобильная лебедка: как выбрать

Разнообразие брендов, моделей и модификаций поражает воображение, поэтому выбор лебедки для автомобиля может стать непростой задачей, особенно для новичков. Если вы хотите приобрести подобное оборудование для своей машины, обязательно изучите несколько базовых правил, которые мы приведем ниже.

Определяем тягу

Грузоподъемность механизма должна быть примерно в 2 раза больше, чем масса авто. Это правило считается «золотым». При этом, важно учитывать не только вес транспортного средства, который указан в документах. К этой цифре необходимо прибавлять:

вес навесного оборудования, если оно было установлено дополнительно;

масса перевозимого в авто инвентаря, вещей и прочего;

вес людей.

Еще важный момент — условия, в которых эксплуатируется транспортное средство. Кто-то ездит за грибами дважды в год, а кто-то привык преодолевать болотистую местность или распаханные поля. Чем хуже условия, тем выше должна быть тяга оборудования.

Выбираем категорию

Модели делятся на две группы: бюджетные и «продвинутые». Чем отличается вторая группа: улучшенной пыле-влагозащитой двигателя и других элементов, повышенной мощностью, более высокой скоростью работы, увеличенным расстоянием вокруг барабана, а также другими параметрами.

Отдавать ли предпочтение более дорогим или бюджетным моделям, зависит от размера бюджета, условий эксплуатации автомобиля, вида техники, и прочих факторов.

Вид техники

Для снегоходов, УАЗов, небольших пикапов, огромных внедорожников и т.д. нужны разные лебедки. В зависимости от категории транспортного средства оборудование делится на несколько групп:

для УАЗиков. Обычно выбираются стационарные модели с усилием тяги в 4-5 тонн. Для российских автомобилей можно подобрать и бюджетные, и «продвинутые» модели;

для «Нивы»;

для небольших пикапов;

для тяжелых американских внедорожников;

для кроссоверов;

для спортивных соревнований;

для экспедиционных автомобилей.

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