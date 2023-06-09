Автомобильная лебедка: как выбрать

Определяем тягу
Грузоподъемность механизма должна быть примерно в 2 раза больше, чем масса авто. Это правило считается «золотым». При этом, важно учитывать не только вес транспортного средства, который указан в документах. К этой цифре необходимо прибавлять:
- вес навесного оборудования, если оно было установлено дополнительно;
- масса перевозимого в авто инвентаря, вещей и прочего;
- вес людей.
Еще важный момент — условия, в которых эксплуатируется транспортное средство. Кто-то ездит за грибами дважды в год, а кто-то привык преодолевать болотистую местность или распаханные поля. Чем хуже условия, тем выше должна быть тяга оборудования.
Выбираем категорию
Модели делятся на две группы: бюджетные и «продвинутые». Чем отличается вторая группа: улучшенной пыле-влагозащитой двигателя и других элементов, повышенной мощностью, более высокой скоростью работы, увеличенным расстоянием вокруг барабана, а также другими параметрами.
Отдавать ли предпочтение более дорогим или бюджетным моделям, зависит от размера бюджета, условий эксплуатации автомобиля, вида техники, и прочих факторов.
Вид техники
Для снегоходов, УАЗов, небольших пикапов, огромных внедорожников и т.д. нужны разные лебедки. В зависимости от категории транспортного средства оборудование делится на несколько групп:
- для УАЗиков. Обычно выбираются стационарные модели с усилием тяги в 4-5 тонн. Для российских автомобилей можно подобрать и бюджетные, и «продвинутые» модели;
- для «Нивы»;
- для небольших пикапов;
- для тяжелых американских внедорожников;
- для кроссоверов;
- для спортивных соревнований;
- для экспедиционных автомобилей.
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