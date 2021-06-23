Автопилот, поле и ферма в смартфоне. Какие высокотехнологичные новшества используют аграрии и какой получают эффект

Чтобы принять правильное решение, аграрию надо учитывать постоянно меняющиеся «вводные» — а это десятки параметров. Теперь на помощь его интуиции и опыту пришел искусственный интеллект и мастерство программистов, сумевших вникнуть в специфику аграрной отрасли и предложить инструменты повышения эффективности. О том, где и как работают эти новшества и какой дают эффект, — в обзоре altapress.ru.

Комбайн без комбайнера

Механизатор Дмитрий из сельхозпредприятия «Победа» Курской области отработал на комбайне «Джон Дир» шесть лет, а осенью 2020 года впервые убирал пшеницу по-новому.

Техника та же, человек тот же. Но, если присмотреться, механизатор, сидя за рулем, к «баранке» не прикасается. Управление движением техники взял на себя автопилот системы Cognitive Agro Pilot*.

Вот механизатор выруливает на поле. Затем кнопкой планшета запускает в работу Agro Pilot*. С этого момента кромку поля точно удерживает автопилот — захват не более 10 сантиметров.

Дмитрий уже не просто комбайнер. Как пилот самолета, он следит за параметрами «полета» — углом наклона жатки, обмолотом и т.п. «Конечно, стал меньше уставать», — говорит он.

Мозги и глаз

Впервые автопилот компании Cognitive Pilot (дочки Сбера) прошел испытания в Сибири в 2019 году — в Томской области. Здесь его установили на комбайне Acros* 585 хозяйства «Межениновское», яровую пшеницу убрали со 120 га.

Местные комбайнеры поначалу восприняли новшество с беспокойством: не останутся ли они без работы? Но успокоились: с установкой автопилота выработка только повышается.

По сути, Agro Pilot* — это «мозги» и «глаза» комбайна: блок автоматического управления, видеокамера, дисплеи, кабели и пр. Их устанавливают на технику любого производителя, новую и бывшую в употреблении.

Автопилот «видит» и «понимает» обстановку в поле по ходу движения техники, распознает препятствия. Причем в любую погоду — ведь он не зависит от GPS и сотовой связи. В хозяйстве «ЭкоНивы» в Калужской области он справился с полем полегшей пшеницы. А на ферме в Оренбургской области убрал кукурузу на заснеженном поле.

К концу осени 2020 года автопилоты трудились уже более чем на 350 комбайнах в 35 регионах страны. Выбор аграриев понятен: скорость уборки повысилась на 25%. Прямые потери урожая сократились на 8−13%, расход топлива на 5%. Окупаемость — один-два сезона.

Главный помощник

Сельхозпредприятие «Крупно» из Ростовской области стало первым в стране пользователем облачного сервиса «История поля» от инженерного центра «Геомир». Новшество предложил предприятию Сбер. Но зачем он понадобился аграриям?

Тут все ясно: обрабатывает хозяйство 8,5 тыс. гектаров, и даже если «пропадать» в полях круглые сутки, можешь не узнать, что происходит на одном из участков. Облачный сервис в корне изменил ситуацию. Снимки всех полей оцифрованы, хранятся в облаке и обновляются по мере созревания урожая. Что это дает?

Открываем «Историю поля» на компьютере и видим знак тревоги: на одном из полей — неоднородность. Это сигнал — надо ехать в поле и разбираться в причинах: это сорняки, просев, болезни или что-то еще.

На месте делаем снимок проблемного участка и тут же вводим его в приложение на телефоне. Все параметры, включая местоположение участка по GPS-координатам, поступят в систему — их тут же увидит главный агроном и примет решение, что делать.

«История поля» стала в хозяйстве главным помощником агронома. К тому же, сервис интегрирован с сайтом «Пестициды.ру». И если проблема — в болезнях и вредителе, сайт сразу посоветует «лекарство» — объемы, сроки и кратность применения средства защиты.

Реальные границы

«История поля» нужна тем, кто пришел в АПК всерьез и надолго. Между тем, оцифровка карт может принести и быстрый результат.

«В нашем сервисе можно сравнить реальные границы полей с кадастровыми. Мы часто выявляем нестыковки — хозяйство обрабатывает не все земли. Если их ввести в оборот, можно получить дополнительный доход», — говорит маркетолог компании «Геомир» Людмила Примако.

Посчитайте, сколько могут принести дополнительные засеянные, скажем, гречихой 50 га! К слову, на практике снимки полей получают как со спутников, так и с помощью дронов. Агродроны — один из продуктов «Геомира».

Довольно быстрый эффект может дать и мониторинг техники. Датчики и метки, поставляемые инженерным центром, позволяют отслеживать перемещение транспорта и сотрудников — и эти данные тоже поступают в систему. Когда она заметит перерасход ГСМ, отклонение машин от маршрута, а людей от графика, подаст знак тревоги.

История навсегда

«История поля» дает управленцу хорошую аналитику — все данные с полей, датчиков, спутников, дронов хранятся бесконечно. Можно понять, как обрабатывали поля, какая была погода и урожайность, какие технологии применяли и какой они дали эффект.

И это не стопка документов и не километры нечитаемых таблиц. Это история производственных процессов в электронном и понятном виде, которой легко пользоваться и принимать верное решение.

«Реально крутой инструмент. Он помнит то, что не помнит агроном, — тут недопахали, там недоубрали», — такой отзыв оставил один из покупателей.

Сервис не требует покупки дополнительного оборудования — достаточно обычных компьютеров и смартфонов. В «Геомире» рекомендуют его хозяйствам с обрабатываемой площадью не менее 1 тыс. га.

Ферма в телефоне

Агрокомплекс «Вощажниково» из Ярославской области давно пытался найти ответ на вопрос: как надоить 38 кг молока от одной коровы?

Ответ помогла найти компания «Мустанг Технологии Кормления» — производитель кормов для сельхозживотных, предложившая новшество: сервис «Онлайн-ферма», основанный на технологиях искусственного интеллекта. Компания также входит в экосистему Сбера.

Компания 28 лет поставляла корма и внедряла технологии кормления, помогая фермам достигать лучших результатов. Появление цифровых продуктов стало логичным развитием компетенций компании — с 2018 года здесь создают и внедряют цифровые решения для АПК.

Стрелка вниз и вверх

Теперь специалист агрокомплекса, открывая компьютер или приложение на телефоне, может точно узнать все производственные показатели и себестоимость в онлайн-режиме.

Он видит на экране все главные показатели: 180 параметров (зоотехнические, ветеринарные и управленческие). Стрелка вверх — показатель улучшился. Стрелка вниз — ухудшился, надо разбираться.

Если сервис увидит отклонения — вышлет оповещение посредством смс, почты и телеграм-бота. Причем с указанием причины отклонения, что помогает оперативно на них реагировать.

Плюс прогноз

«Онлайн-ферма» не просто выдает показатели — она дает возможность понять, что именно повлияло на снижение надоя и увидеть точки роста предприятия. И даже составить прогноз по 80 показателям на 16 месяцев вперед. Проверка показала: точность прогноза — 97%.

До установки сервиса в агрокомплексе «Вощажниково» считали, что надоить 38 кг в сутки с одной коровы и сохранить рентабельность невозможно. «В 2020 году мы смотрели на прогнозы, где надои в мае 21 года составляют более 38 кг, и не верили в это, но сервис оказался прав», — делится генеральный директор Олег Долинный.

Сервис позволяет заглянуть в будущее и увидеть точки роста. Проверить управленческие решения можно в цифровом клоне фермы и не ставить дорогостоящие эксперименты.

В компании «Мустанг Технологии Кормления» полагают: наибольший эффект получат фермы, содержащие не меньше 800 голов.

Комментарий

Антон Милютин,

управляющий Алтай­ским отделением Сбербанка:

— Компании, которые сегодня входят в экосистему Сбера, представляют много интересных и полезных разработок для сельхозтоваропроизводителей. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе эти направления получили заслуженное внимание и развитие, ведь современные высокотехнологичные решения для многих могут стать ответом на вызовы, связанные с экономикой производства и влиянием погодных факторов. Это, например, автопилот Cognitive Pilot, сервисы «История поля» и «Онлайн-ферма». Эксперты компаний экосистемы Сбера, приглашенные на «День сибирского поля», расскажут сельхозтоваропроизводителям о новых возможностях современных технологий".

* Когнитив Агро Пилот, Агро Пилот, Когнитив Пилот, Акрос.